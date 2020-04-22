Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz - Son Dakika Spor

Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcuları Nazım Sangare için kulübe teklif gelmediğini, İtalya'nın Genoa takımından kiralanan Sinan Gümüş'ün de takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcuları Nazım Sangare için kulübe teklif gelmediğini, İtalya'nın Genoa takımından kiralanan Sinan Gümüş'ün de takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının ne zaman oynanacağına yönelik planlamanın henüz kesinleşmemesinden dolayı futbolcularla maddi konularda görüşme yapmadıklarını bildirdi. Futbolcularla ücret anlaşmazlığı yaşanmayacağını düşündüğünü aktaran Öztürk, takımda aile ortamının çok iyi olduğunu vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle futbolcularla ilgili gelecek sezon planlaması ya da transfer süreci hakkında henüz çalışmaları olmadığını belirten Öztürk, "Şu anda oyuncularla ilgili ne transfer ne de sözleşmesi biten oyuncularla ilgili hamlemiz olmadı. Ne olacağı belli değil. Ligler ertelenip, gelecek sezon başında oynanacaksa, hareket alanımız yok. Bununla ilgili görüşme de yapmıyoruz. Biz de oyuncularla görüşme yapmadık. Planlamanın nasıl gelişeceği belli değil. Ligler tescillenecek, ertelenecek, sezonun sayılmaması için ayrı ayrı senaryo var. Biz genelde takım olarak baktığımızda çok oyuncu alıp oyuncu vermeyi seven kulüp değiliz. Oyuncularla iyi iletişimimiz oluyor. Performans gösteren ekibi bozmak ne kadar sağlıklı emin değilim. Doğru ekiple gitmeye çalışacağız" diye konuştu.

'NAZIM'A TEKLİF GELMEDİ'

Başkan Öztürk, 25 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare'nin başka takıma transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında ise şunları dedi:

"Teklif gelmedi, gelse düşünürüz. Nazım sevdiğimiz, Antalyaspor'a alışmış oyuncu. Doğru şartlar oluşursa bunu da konuşuruz. Doğru şartlar oluşursa bazen oyuncu da gidebiliyor. Avrupa'nın ciddi kulübünden teklif gelse göğsümüzü gere gere biz de izleriz. Yurt içinden gelen teklif de yok. Taraftarımız çıkan haberlere aldırış etmesinler."

İtalya'nın Genoa takımından kiralanan 26 yaşındaki forvet Sinan Gümüş'ün bonservisinin alınması konusunda ise Öztürk, futbolcunun Fraport TAV Antalyaspor'da kalma isteği bulunduğunu söyledi. Kendilerinin de aynı görüşte olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sinan gelmek istiyor. Bana da öyle söyledi, 'Gelebilirsem geleceğim' dedi. Antalyaspor şartları; rakamsal anlamda yukarı çıkamıyoruz. Sinan da fedakarlık yapar diye düşünüyorum. Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Antalyaspor'a yakıştı, uzun süre burada olmasını isteriz" ifadelerini kullandı.


Ali Şafak Öztürk, Sinan Gümüş, Antalyaspor, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:18 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 16:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]