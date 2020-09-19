Ali Şafak Öztürk: "Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık" - Son Dakika

Ali Şafak Öztürk: "Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık"

- Ali Şafak Öztürk: "Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık" Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve oyuncunun kulüple görüşme halinde olduğunu belirtti.

- Ali Şafak Öztürk: "Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık"

İSTANBUL - Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve oyuncunun kulüple görüşme halinde olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, özellikle ikinci yarıda üstün oynadıklarını ifade ederek, "Berabere bitti maç. Takımın hazır olmamasıyla alakalı bir duruma bakarsak iyi bir sonuç. Daha önce 2-0 kazanmıştık bir kez daha kazanmak isterdik. 24 saat içerisinde sıkıntılı bir süreç yaşadık. Dün sabah ilk başta bizim testleri yaptırdığımız özel kurumdan yüksek sayıda pozitif vaka sayısı çıktı sonuç olarak. Sonradan bu biz testleri 3 ayrı kuruma daha yaptırdıktan sonra tüm testler negatif oldu. Bununla alakalı detaylı açıklama yaptık. Süreç ilerledikçe de yapacağız. Takımımız psikolojik bir baskı altındaydı ve bundan sonra pozitiflerin negatife dönmesi durumunda İstanbul'a gece geç saatlerde geldik. Psikolojik olarak yorgun olduğumuz ve bugünde konuşulanlarla yorgunluğun üstüne eklemeler oldu. Beşiktaş'ın burada bir tekrar test yapılması için talebi oldu. Biz de federasyon tarafından gerekli testlerin yapıldığını söyledik. Testlerin parasını dahi ödeyeceklerini söyledi federasyon. Biz de negatif çıktığını bildirdik. Son dakika bazı sıkıntılarımız oldu. Psikolojik olarak bizi negatif etkileyen bir süreçti ve bu konularla biraz daha etkilendik. Bütün etkenlere rağmen çıkan sonuca memnunuz. Takım elinden geleni yaptı. Test numunelerinde sıkıntı çıktı. Sayılarda da ilk yapılan testlerde 54 testten 45'i pozitif çıkmıştı. Baktığımızda 1 hafta sürecinde çok zor olacağını ve bunun tüm Türkiye'nin değil dünyanın kapacağını söyledik. Aynı şekilde sergen yalçına da acil şifalar diliyoruz. Bu kadar hızlı yayılıyorsa Beşiktaş'ta da olur. Biz bir hata olduğunu düşündük. Hem kamu kurumunda hem özel kurumda tekrar yaptırdık testi" dedi.

"Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık"

Nazım Sangare'nin transfer süreci hakkında konuşan Öztürk, "İlk başta Nazım'ın durumunu söylemek isterim. Nazım bize Almanya'nın 3. Liginden gelen kademe kademe süreklilik sağlayan ve A milli takıma yükselen bir kardeşimiz. Baktığımızda bu değer için takımdan ayrılması sürecinde tabi bizimde taleplerimiz oldu. Bazı konuşmalarda değeri ile ilgili şeyler görüyorum. Önümüzdeki süreçte yabancı sayısının düşmesiyle ilgili pozisyonsal anlamda Nazım ve bunun gibi oyuncuların önemi büyüktür. Kendisi bir yere gelmiş ve gelişme kapasitesi olan bir isim. Bizimle ilk başta tam doğru söylemek istiyorum ya aynı zamanlarda 3 hafta önce Fenerbahçe ve Beşiktaş iletişime geçti. Burada biz beklentimizi söylediğimizde Fenerbahçe bu rakamlar fazla dedi. Beşiktaş konusunda görüşmeler devam etti. Beşiktaş'tan gelen bir teklifle 500 bin Euro ilk başta ödeme ve 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma ve yüzde 15 bir sonraki satıştan şeklinde anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte bu teklifin yüksek olduğu söylendi. Biz bu arada oyuncuyla görüşmesine izin verdik. Bununla ilgili düşürme isteklerini belirttiler, biz de mümkün olmayacağını belirttik. 1.5 milyon Euroluk gibi teklifler konuşuldu biz bunu kabul etmedik. 1 milyon Eurolar konuşuldu biz de teşekkür etti. Bizim için değerli bir oyuncu ve illa satmak istemiyoruz. Burada Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin gerçekliliğine inanmadık. Bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'den teklif geldi. Biz bu rakamları anlaşmıştık dedik. Burada da Fenerbahçe bir teklif yaptı. 1.750 + bir oyuncu takası sonraki satıştan pay gibi. Bizimde kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Burada süreç olarak transfer görüşmeleri başladı oyuncunun kulüple. Ne zaman sonuçlanacağı kulüple oyuncu arasında olur. Biz kendi bakımımızdan bu süreci başlattığımız için Fenerbahçe ile anlaştığımızı söyledik. Nazım ile ilgili gideceği takımla alakalı konuşmam doğru olmaz. Şuanda bir kulüple görüşmeler halinde. Sonucun nasıl çıkacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ahmet Nur Çebi Başkan beni özellikle Fenerbahçe'yle anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe ile aynı olabileceğini iletti. Bizde Fenerbahçe ile anlaştığımız söyleyip teşekkür ettik. Biz onlarla devam edeceğimizi söyledik. Bundan sonrada bizim aklımızdaki süreç oyuncu bizde de kalabilir başka takımla da anlaşabilir. Biz memnunuz Nazım'dan ve gurur duyuyoruz. Değerli bir futbolcu. Değerinin tam anlaşılmadığını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimiyle baç esnasında bir görüşme olmadı. Onlarda ilgilendiler ve teşekkür ediyorum. Buradaki sürecin uzaması kendi sıkıntılarından da olabilir" ifadelerini kullandı.

Ali Şafak Öztürk: Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: 'Nazım için Fenerbahçe ile anlaştık' - Son Dakika Spor

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