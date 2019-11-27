Son Dakika Haberleri: Ali Şafak Öztürk PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Ali Şafak Öztürk PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: Hukuk Müşavirliği'nce 27.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Ali Şafak Öztürk PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:


Hukuk Müşavirliği'nce 27.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.


1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:13 
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