Ali Şafak Öztürk'ten Antalyasporlu futbolcular ve ailelerine büyük jest

Tam kapanmanın yaşandığı şu dönemde Covid-19 salgınındaki sayıların çokluğunu da göz önünde bulundurarak güvenli ve hayattan izole bir kamp ortamı isteyen Antalyaspor futbol takımına, eski başkanları Ali Şafak Öztürk kollarını açtı.

Futbolcular, teknik heyet, takımdaki görevliler ve tüm ekibin ailelerini bu süreçte kendi oteli Regnum Carya'da ağırlayacak olan Öztürk, takımın kötü gidişatını düzeltmeyi ve kupa finaline moralli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmayı planlıyor.