- Ali Şafak Öztürk'ten Fehmi Koç açıklaması

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erman Toroğlu: Fenerbahçeliler, Ersun Yanal'a Çok Umut Bağladı

Fenerbahçeli Bir Taraftar Ali Koç'a, "Takım Yine Otobüsle mi Dönecek?" Deyince Polis Müdahale Etti