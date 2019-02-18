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Ali Şafak Öztürk'ten Hakeme Sert Tepki

1 saat önce

- Ali Şafak Öztürk'ten hakeme sert tepki Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz" "2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi"ANTALYA - Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir maçı hakemi Mete Kalkavan'a...

Ali Şafak Öztürk'ten Hakeme Sert Tepki, System.String[]
- Ali Şafak Öztürk'ten hakeme sert tepki
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk:
"Antalyaspor Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz"
"2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi"

ANTALYA - Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Medipol Başakşehir maçı hakemi Mete Kalkavan'a ateş püskürdü. Öztürk, "2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi. Antalyaspor camiası da, ben de, buraya gelen taraftar da Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, hakem Mete Kalkavan için sert eleştirilerde bulundu.
"Gördüğüm en art niyetli hakemdi"
Maçla ilgili konuşulacak tek şeyin hakem olduğunu söyleyen Öztürk, "2 yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakemdi açık ara. ve bunun artık yeni türevleri çıktı. Eskiden direk yapılıyordu bazı şeyler, şimdi VAR diye bir sistem var. Aşağıda da söyledim, hoş geldi, iyi geldi, kullanın o zaman. Pozisyonları burada yorumlamayacağım, bir sürü yorumcu zaten yorumlar. Olan vardır, olmayan vardır, penaltı vardır yoktur, bunlara girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. ya da takımlara bu hakkı verin. Kulübeden itiraz hakkı olsun takımların yani VAR'a gidilme hakkı olsun. Çünkü, eğer oradaki hakem VAR'a gitmiyorsa, eğer o odadaki insanlar uyarmıyorsa, baktığınızda en az 2-3 pozisyon var. Maçın gazıyla verilmiş ve geri alınabilecek" dedi.
Nazım'ın sarı kart gördüğü pozisyon
Nazım'ın sarı kartıyla ilgili, 'komedi' diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncu, hakemin hatalı verdiği karara elini kaldıramayacak mı? Başakşehir'in oyuncusu Arda, 'taç benden çıktı' diyor. Buna rağmen sen kararı geri alamıyorsan, ya kendinle ilgili bir ego problemin var, ya bu sistemi kullanmıyorsun, ya da art niyetlisin. Burada bir ince doğrama işlemi yapıldı. Bir hakem tarafından benim başkanlık dönemimde yapılmış en temiz işlem oldu."
"Antalyaspor Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz"
Pozisyonlarla ilgili Mete Kalkavan'ın VAR'a gitmemesini de eleştiren Öztürk, "Bir itiraz varsa, stadyum ayağa kalkıyorsa, kibarlık olarak bari git VAR'a. Millet 'gerçekten gitti' desin. Ama şu anda bütün bu stada gelen insanlarda hakemle bir art niyet döngüsü oluştu. Benim yanımda Rusya'nın teknik direktörü vardı, 'Hakem ilginç' dedi. Ben de 'Evet baya ilginç' dedim. Sağ olsun Mete Bey, çok temiz bir işlem yaptı. Ama şunu söylüyorum, Antalyaspor camiası da, ben de, buraya gelen taraftarı da Mete Kalkavan ismini ve bugünü unutmaz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Başakşehir, Antalyaspor, Mete Kalkavan, Ali Şafak Öztürk, Spor
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