Ali Sali Okurları İçin Kitaplarını İmzaladı
35 dakika önce
Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Ali Sali, okurları için kitaplarını imzaladı.
Ankara
Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Ali Sali, okurları için kitaplarını imzaladı.
ATO Congresium'da dün başlayan "13'üncü Ankara Kitap Fuarı"nda imza gününe katılan Sali, okurlarıyla bir araya geldi.
Kitaplarını imzalatmak isteyen okurların ilgisiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sali, "İnsanların yoğun bir ilgisi var. Böyle etkinlikler daha sık yapılmalı." dedi.
Ankara Kitap Fuarı 24 Şubat'a kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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