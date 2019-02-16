Son Dakika Haberleri: Ali Sali Okurları İçin Kitaplarını İmzaladı

Ali Sali Okurları İçin Kitaplarını İmzaladı

35 dakika önce

Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Ali Sali, okurları için kitaplarını imzaladı.

Ali Sali Okurları İçin Kitaplarını İmzaladı, System.String[]
Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Ali Sali, okurları için kitaplarını imzaladı.

ATO Congresium'da dün başlayan "13'üncü Ankara Kitap Fuarı"nda imza gününe katılan Sali, okurlarıyla bir araya geldi.

Kitaplarını imzalatmak isteyen okurların ilgisiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sali, "İnsanların yoğun bir ilgisi var. Böyle etkinlikler daha sık yapılmalı." dedi.

Ankara Kitap Fuarı 24 Şubat'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:33 Kaynak: AA

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