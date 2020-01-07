Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler - Son Dakika Dünya

Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler

6 saat önce

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, Süleymani'nin ölümüne karşılık 13 intikam senaryolarının bulunduğunu, bu senaryolardan en zayıfının bile ABD için 'kabus' niteliğinde olduğunu söyledi.

Ali Şamhan: ABD askerleri dikey gitmezlerse, yatay giderler, System.String[]

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, Süleymani'nin ölümüne karşılık 13 intikam senaryolarının bulunduğunu, bu senaryolardan en zayıfının bile ABD için 'kabus' niteliğinde olduğunu söyledi.

İran merkezli haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhan, "İran ulusunun büyük kahramanının dökülen kanının intikamını alacak operasyon bir tane olmayacak. 13 intikam senaryosunun en zayıfı bile Amerika için tarihi bir kabus olacaktır. Bazı hususlara dayanarak, medyaya daha fazla bilgi sağlayamayız. Eğer ABD askerleri bölgeyi dikey olarak ayakları üzerinde terk etmezlerse yatay olarak terk edeceklerinden emin oluruz" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Konseyi, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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