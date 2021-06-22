Ali Sami Yen ve Metin Oktay kabri başında anıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kurulları ve Divan Başkanı Aykutalp Derkan, mazbata töreninin ardından sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen ve kulübün efsanesi Metin Oktay'ın mezarlarına ziyarette bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kurulları ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen mazbata töreni sonrasında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'i kabri başında ziyaret etti. Ali Sami Yen'in kabri başında edilen duaların ardından Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi, 'Taçsız Kral' Metin Oktay, Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Başkan Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına da ziyarette bulundu.

-İHA-