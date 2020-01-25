Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf: "Hatalıyım!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf: 'Hatalıyım!' - Son Dakika Spor

Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf: "Hatalıyım!"

11 dakika önce

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltılarla eleyerek, çeyrek finale kaldığı maçın en önemli anı hiç kuşkusuz uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karttı.

Ali Şansalan'dan Trabzonspor itiraf:

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltılarla eleyerek, çeyrek finale kaldığı maçın en önemli anı hiç kuşkusuz uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin gördüğü kırmızı karttı.


Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.


KORİDORDA İTİRAF ETTİ


Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü.


Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."


TFF'YE BAŞVURULACAK


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Nwakaeme'nin pozisyonu için, "Hakem hatası ile en önemli oyuncumuzu kaybettik. Önemli oyuncularımızın birini, adil olmayan sarıdan kaybettik. Saha içinde verilen kararın, federasyona ya da Tahkim'e yapılan itirazlar indirilip indirilmeyeceğini bilmiyorum ama kesinlikle itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı. (Sabah)


Ali Şansalan, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 
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