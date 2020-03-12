Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek - Son Dakika

Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek

6 saat önce

Hakem Ali Şansalan, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek, System.String[]

Hakem Ali Şansalan, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Çanakkale Bölgesi hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçına atandı. Çanakkale Bölgesi Üst Klasman hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 133 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 56 kez ev sahibi, 38 kez deplasman takımı kazandı. 39 maç da berabere bitti. 31 yaşındaki hakem, bu maçlarda 730 kez sarı kart, 49 kez kırmızı kart gösterdi. Bugüne kadar en çok Ankaragücü (11) maçlarında düdük çalan Ali Şansalan, 5 kez Kayserispor maçında, 2 kez Yeni Malatyaspor maçında düdük çaldı. Ali Şansalan ilk kez Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki bir maçı yönetecek.

Çanakkale Bölgesi hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 5 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 1 galibiyet 1 beraberlik alırken 3 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor'a 13 kez rakip takımlara sarı kart çıkaran Ali Şansalan, 1 kez de rakip takıma kırmızı kart gösterdi. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor- Başakşehir 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor- Altay 4-1

Karabükspor-Kayserispor 1-0

Genç hakem, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor, 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Yeni Malatyaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Y.Malatyaspor- Etimesgut 2-0

Y.Malatyaspor-Göztepe 2-3

Bu maçta Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile İlker Takpak yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Adem Cinek olarak belirlendi. Bu maçta VAR hakemi olarak Burak Şeker, AVAR hakemi olarak Emre Kargın görev yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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