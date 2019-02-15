Ali Şeriati'nin Eşi Vefat Etti

İranlı düşünür Ali Şeriati
'nin eşi araştırmacı-yazar Puran Şeriat Rezevi, Tahran
'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Oğlu İhsan Şeriati, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Rezevi'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şeriati, cenazenin pazar günü başkent Tahran'ın Reyşehri ilçesindeki İmamzade Abdullah Mezarlığı'na defnedileceğini aktardı.
İhsan Şeriati, annesinin beyin felci nedeniyle pazartesi günü Tahran'da hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.
Puran Şeriat Rezevi, 1934 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu. Meşhed Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nden mezun olan Rezevi, 18 Temmuz 1958'de Ali Şeriati'yle evlendi. Edebiyat alanında doktorasını Şeriati'yle eş zamanlı olarak Fransa
'nın Sorbonne Üniversitesi
'nden aldı.
Eşi Ali Şeriati'nin yaşamını anlattığı "Terh-i ez Yek Zindigi" (Bir Hayat Hikayesi) adında 2 ciltlik eseri bulunan Rezevi, 4 çocuk annesiydi.