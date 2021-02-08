"Ali Şir Nevai ve 21. yüzyıl" adlı uluslararası çevrimiçi konferans gerçekleştirildi - Son Dakika

Ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla "Nevai ve 21. yüzyıl" adlı uluslararası çevrimiçi konferansı düzenlendi.

Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi tarafından organize edilen çevrimiçi konferansa Rektör Şuhrat Siraceddinov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Afganistan'ın Taşkent Büyükelçisi Ahmet Halid Elmi ile Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan'dan çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çevrimiçi konferansta konuşan Siraceddinov, Nevai'nin 15. yüzyılda Türkistan coğrafyasında Türkçenin edebiyat, sanat ve devlet işlerinde hakim bir dil olması için büyük işler yaptığını anımsatarak, bunun sonucunda Türkçenin günümüzde de en zengin dillerden biri olarak yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Özbekistan'ın Nevai'nin eserlerinin araştırılmasına çok önem verdiğini aktaran Siraceddinov, son olarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Nevai'nin hayatı ve eserlerini araştıracak uluslararası vakfın kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Büyükelçi Er de Türk dünyasının büyük alimi, Türkçenin sevdalısı Nevai'nin doğumunun 580. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Er, Orta Asya'da Türkçenin ve Türk edebiyatının gelişmesine büyük katkıları olan Nevai'nin eserlerinin tüm Türk dünyasının en büyük manevi değerlerinden olduğunu, onun yazdığı eserlerin sadece Türkistan'da değil, Azerbaycan ve Anadolu'da da zevk ve hayranlıkla okunduğunu, Osmanlı şairlerinin Nevai'yi üstat olarak tanıdığını ve şiirlerine 15. yüzyıldan bu yana çeşitli nazireler yazdığını anımsattı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bir yol haritasının oluşturulduğunu aktaran Er, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç gün önce imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanması kararlaştırıldı. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü Özbekistan'ın da desteğiyle 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alındı. Cumhurbaşkanlarımızın himayeleri ve şahsi yönlendirmeleriyle 2021'de ortak mirasımızın iki kıymetli hazinesi için birlikte büyük çalışmaları hayata geçireceğiz, ortak projeler, bilimsel araştırmalar ve uluslararası toplantılar düzenleyerek ortak zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.