Son Dakika Haberleri: Ali Sunal'a Doğum Günü Sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Ali Sunal'a Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Güldür Güldür ekibi BKM tiyatroda sezonun ilk çekimini gerçekleştirdi.

Ali Sunal'a Doğum Günü Sürprizi, System.String[]

Yeni sezon hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği çekimde günün bir başka heyecanı ise Ali Sunal'ın doğum günüydü. Ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşında şaşıran ve mutlu olan Sunal duygusal anlar yaşadı.

Ali Sunal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü
Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Sunal'a Doğum Günü Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]