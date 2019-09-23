Ali Sunal'a Doğum Günü Sürprizi
1 saat önce
Güldür Güldür ekibi BKM tiyatroda sezonun ilk çekimini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
Yeni sezon hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği çekimde günün bir başka heyecanı ise Ali Sunal'ın doğum günüydü. Ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşında şaşıran ve mutlu olan Sunal duygusal anlar yaşadı.
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı