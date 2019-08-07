Son Dakika Haberleri: Ali Sunal baba oldu
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Ali Sunal baba oldu

1 saat önce

Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın kız bebeği dünyaya geldi.

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Maslak'ta bulunan özel bir hastanede sabah 07:24'te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi. Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ALİ SUNAL'DAN BABALIK PAYLAŞIMI

Oyuncu Ali Sunal yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Sunal şu sözleri yazdı: "Ben baba oldum, rüya gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel Narin'im, benim hayatım Nar bebek"

Acıbadem, Maslak, Anne, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:07 Kaynak: Bültenler
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