Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması! - Son Dakika

Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması!

01.02.2021 13:46
Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması!, System.String[]

İbo Show'un son bölümünde Didem Kınalı dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu. İşte Sunal'ın dikkat çeken açıklaması...

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurdu.

BAKIŞLARINI KAÇIRDILAR

Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaptığı dans izlenmediği için kısa sürede Didem'e destek mesajları yağarken Ali Sunal ve Bülent Serttaş'a tepki yağmıştı.

Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması!

İbrahim Tatlıses, Bülent Serttaş, Ali Sunal, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması! - Son Dakika Magazin


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