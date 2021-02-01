Ali Sunal'dan flaş Didem Kınalı açıklaması!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurdu.
BAKIŞLARINI KAÇIRDILAR
Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaptığı dans izlenmediği için kısa sürede Didem'e destek mesajları yağarken Ali Sunal ve Bülent Serttaş'a tepki yağmıştı.
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