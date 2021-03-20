Ali Sunal'dan haber var

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal " Ali ve Ezo'nun pozitif olduğunu öğrenince biraz panikledik. Çünkü Ezo yeni anne olmuştu, Nazlı ise hamile... Ali ve Ezo, kontrol amaçlı olarak ilk günden itibaren hastanede kaldılar. 2 gün önce eve geçtiler. Şimdi ikisi de çok iyi" dedi.

TEDAVİM BİTTİ

Ali Sunal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

Nazlı Kurbanzade 14 Şubat'ta yaptığı paylaşıma "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek hamile olduğunu duyurmuştu.