Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce... - Son Dakika Magazin

Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce...

6 saat önce

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı.

Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce..., System.String[]

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...

Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı
Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
15:41 Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu - Son Dakika Magazin
15:41 Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal aşk yaşıyor! - Son Dakika Magazin
15:39 Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı - Son Dakika Magazin
14:50 Hasta ve yakınları yeni yıla coşkuyla girdi - Son Dakika Magazin
14:44 Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]