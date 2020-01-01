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Ali Sunal'ın gözyaşları... Narin dedesini görünce...
6 saat önce
O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı.
O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ali Sunal duygularını şu sözlerle ifade etti; Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler...
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:17
Son Dakika Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Ali Sunal, 6 aylık kızının dedesinin fotoğrafını sevdiğini görünce duygusal anlar yaşadı