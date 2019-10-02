Son Dakika Haberleri: Ali Sunal'ın Tarık Ünlüoğlu ile son konuşması duygulandırdı!
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Ali Sunal'ın Tarık Ünlüoğlu ile son konuşması duygulandırdı!

1 saat önce

Ali Sunal, Hareket Sekiz filminin galasında Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili 'babamdan sonra şok yaşamam diyordum Tarık abi ile tekrar yaşadım' dedi.

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Ali Sunal, Hareket Sekiz filminin galasında Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili 'babamdan sonra şok yaşamam diyordum Tarık abi ile tekrar yaşadım' dedi.

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Ali Sunal'ın Tarık Ünlüoğlu ile son konuşması duygulandırdı!

Tarık Ünlüoğlu, Ali Sunal, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:02 
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