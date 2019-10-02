Ali Sunal'ın Tarık Ünlüoğlu ile son konuşması duygulandırdı!
1 saat önce
Ali Sunal, Hareket Sekiz filminin galasında Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili 'babamdan sonra şok yaşamam diyordum Tarık abi ile tekrar yaşadım' dedi.
Ali Sunal, Hareket Sekiz filminin galasında Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili 'babamdan sonra şok yaşamam diyordum Tarık abi ile tekrar yaşadım' dedi.
#TarıkÜnlüoğlu #AliSunal
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:02
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