Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli diziden ayrılıyor mu? Ali Sürmeli Eşkiya dizisinden ayrıldı mı?

Ali Sürmeli, 22 Eylül 2020 günü beyin kanaması geçirdi. Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Sürmeli, gün itibariyle yeniden diziye döndü...
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl), Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ali Sürmeli aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti.Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
- Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
- Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
- Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
- Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
- IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
- Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
- Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
- Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
- Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
- Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
- Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu
- Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu
- Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
- Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
Yönettiği tiyatro oyunları
- Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005
- Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
Filmografisi
- Mucize 2: Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019
- Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019
- Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
- Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
- Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
- Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
- Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
- New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
- Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
- Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
- Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
- Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
- Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
- Fırtına : Kazım Öz - 2007
- Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
- Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
- Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
- Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
- Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
- Son : Levent Kırca - 2001
- Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
- Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
- Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
- Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
- Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
- Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
- Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
- Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
- Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
- Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
- Dönüş : Faruk Turgut - 1988
- Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
- Rol aldığı bazı dizi filmler
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan
- Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
- Çarpışma (2019) Zarif/Cansız
- Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
- Kurt Kanunu (2012) Derviş Kahya
- Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
- Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
- Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza
- Senin Uğruna (2007)
- Aşka Sürgün (2006) Adalı
- Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo
- Kin ve Gül (2005)
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
- Büyük Buluşma (2004)
- Kasabanın İncisi (2003)
- Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman
- Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
- Kurtuluş (1996)
Ödülleri
- 2000 - 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Filler ve Çimen
- 1996 - 8.Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam
- 1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Sokaktaki Adam
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