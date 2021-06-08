Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli diziden ayrılıyor mu? Ali Sürmeli Eşkiya dizisinden ayrıldı mı?

Ali Sürmeli, 22 Eylül 2020 günü beyin kanaması geçirdi. Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Sürmeli, gün itibariyle yeniden diziye döndü...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl), Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ali Sürmeli aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti.Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Yönettiği tiyatro oyunları

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005

Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

Filmografisi

Ödülleri