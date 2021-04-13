Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti Açıklaması

13.04.2021 10:56
Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, altyapıya daha çok önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, altyapıya daha çok önem vermeleri gerektiğini belirterek, "Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım." dedi.

Trabzonspor'da 28 Nisan'da yapılacak seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Sürmen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürmen, seçimli genel kurulun, Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacağını ifade ederek, kongreyi yapacakları salonun 4 bin kişilik olduğunu ve salgın süreciyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Oy kullanma hakkı olan 2 bin 100 kişi olduğunu kaydeden Sürmen, bunların 3'te 1'inin Trabzon dışında olduğunu, salgın dolayısıyla kongreye katılamayacaklarını aktardı.

Sürmen, bugüne kadar yaptıkları en önemli adımlardan birisi olarak tüzük tadilat kongresini gösterebileceklerini vurgulayarak, "Trabzonspor'da 2018 yılında kongre kararı alındığında gazete başlıklarını hatırlayacak olursak, kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 140 milyon liralık borç vardı ve kimse başkan adayı olmak istemiyordu. O dönemde Divan Genel Kurulu olarak çok aktif görev aldık. O dönemde divan olarak biz taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk, gerçekten merak ediyorum. Grup olarak yatırılan üye aidatlarını engelledik, bu da çok önemli bir hamleydi. Bize göre en önemli olay ise ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onur üyesi yapmak oldu." ifadelerini kullandı.

"Yenilenmek ve gelişmek zorundayız"

Genç yönetici sayısının artması gerektiğini belirten Sürmen, şöyle devam etti:

"Yenilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen dip dalgasını görmek zorundayız. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız yönetici olmak istiyor. Bunların önünü açmak zorundayız. Trabzonspor'un bir tarafında yer alan her kim olursa olsun, taraftarı, gazetecisi, eski yöneticisi, futbolla ilgilenen herkes yani futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymamız gerekiyor. Trabzonspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması ve yönetmeliklerin uygulanması için yoğun çaba sarf edeceğiz."

Ali Sürmen, göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetmelikleri hayata geçirmek istediklerinin de altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Örneğin bir transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına dair madde koydurduk. Kulüpler Birliği henüz bunu uygulayamıyor. Trabzonspor hangi şartlarda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak bağlayıcı olur."

"Trabzonspor ruhu altyapıdadır"

Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz olduğunu aktaran Sürmen, "Trabzonspor'un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız. Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı şu değildir; örneğin Manisa'da iyi bir genç var, almayacağız. Yabancı oyuncularımız da tabii ki olacak. Bu sene futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim altyapıya daha çok önem vermemiz gerekir. Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski şampiyonluklar için yaptığı başvuru

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu da değerlendiren Sürmen, "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Diyeceksiniz ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz, güvenmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor." yorumunu yaptı.

Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğunu da vurgulayarak, "Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda 'Dördüncü bitirecek' deseler herkes 'Olur mu öyle şey?' derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beis görmüyorum, santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Sürmen, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki göstermesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ve savunmasını verdiğini belirterek, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti Açıklaması

Trabzonspor, Ali Sürmen, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Spor


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