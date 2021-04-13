Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız" - Son Dakika

Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız"

13.04.2021 10:27
Ali Sürmen:

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Ali Sürmen, "Futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymak zorundayız" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Ali Sürmen, "Futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymak zorundayız" dedi.

Trabzonspor'da 28 Nisan tarihinde yapılacak olan seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Sürmen, burada TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Seçimli genel kurulun, Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacağını belirten Sürmen, "Kongreyi yapacağımız salon 4 bin kişilik bir salon olacak. Divan Genel Kurulu için yeterli bir salondur. Pandemi süreciyle ilgili olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Oy kullanma hakkı olan 2100 kişimiz var. Ancak bunların 3'te 1'lik bölümü Trabzon dışındalar. Pandemi nedeniyle gelemeyebilirler" dedi.

Sürmen, bugüne kadar attıkları en önemli adımlardan birisi olarak tüzük tadilat kongresini gösterebileceklerini vurgulayarak, "Trabzonspor'da 2018 yılında kongre kararı alındığında gazete başlıklarını hatırlayacak olursak, kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 140 milyon liralık borç vardı ve kimse başkan adayı olmak istemiyordu. O dönemde Divan Genel Kurulu olarak çok aktif görev aldık. O dönemde divan olarak biz taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk gerçekten merak ediyorum. Grup olarak yatırılan üye aidatlarını engelledik bu da çok önemli bir hamleydi. Bize göre en önemli olay ise ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onur üyesi yapmak oldu" ifadelerini kullandı.

"Genç yönetici sayısı artmalı"

Genç yönetici sayısının artması gerektiğini belirten Sürmen, şöyle devam etti:

"Yenilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen dip dalgasını görmek zorundayız. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız yönetici olmak istiyor. Bunların önünü açmak zorundayız. Trabzonspor'un bir tarafında yer alan her kim olursa olsun, taraftarı, gazetecisi, eski yöneticisi, futbolla ilgilenen herkes yani futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymamız gerekiyor. Trabzonspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması ve yönetmeliklerin uygulanması için yoğun çaba sarf edeceğiz."

"Transfer yönetmeliği getirmek istiyoruz"

Göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetmelikleri hayata geçirmek istediklerinin de altını çizen Sürmen, "Örneğin bir transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına dair madde koydurduk, Kulüpler Birliği henüz bunu uygulayamıyor. Trabzonspor hangi şartlarda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak bağlayıcı olur" diye konuştu.

"Trabzonspor ruhu altyapıdadır"

Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz olduğunu da belirten Sürmen, "Trabzonspor'un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız. Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı, Manisa'da iyi bir genç var almayacağız, değil. Yabancı oyuncularımız da tabi ki olacak. Bu sene futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim altyapıya çok daha önem vermemiz gerekir. Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım" açıklamasını yaptı.

"İdmanocağı'nın 3 kez Türkiye Şampiyonluğu var"

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruları da değerlendiren Sürmen, "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Tabi ki diyeceksiniz ki Federasyon'a ne kadar güveniyorsunuz, güvenmiyoruz tabi ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor" şeklinde konuştu.

"Santrforsuz oynuyoruz"

Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğunu da vurgulayarak, "Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler herkes olur mu öyle şey derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beyiz görmüyorum santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi" dedi.

"Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti. Sürmen, PFDK'ya savunmasını yollayarak, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ali Sürmen: Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız
Ali Sürmen: Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız

Trabzonspor, Ali Sürmen, Transfer, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Sürmen: 'Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız' - Son Dakika Spor


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