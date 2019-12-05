Son Dakika Haberleri: Ali Tandoğan Altay yolunda
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Ali Tandoğan Altay yolunda

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alınan kötü sonuçların ardından salı günü Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, aynı gün Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı görüşme için İzmir'e davet etti.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alınan kötü sonuçların ardından salı günü Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, aynı gün Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı görüşme için İzmir'e davet etti. Siyah-beyazlı kurmaylarla Teknik Direktör Ali Tandoğan arasında telefonla gerekçeleşen ilk temas olumlu geçti.

Altay yönetimi, teklife sıcak bakan Ali Tandoğan'la en geç yarına kadar masaya oturup detayları konuşacak. Yönetim ve genç teknik adam arasında şartlarda anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Tandoğan'la anlaşma sağlanamazsa Metin Diyadin, Yücel İldiz, İrfan Buz gibi alternatif teknik direktör adayları gündeme gelecek.

KUPADA TURU ZORA SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası 5'nici Tur ilk maçında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Altay, 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. İzmir ekibinde daha önce yine kupada deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a gol atan Brezilyalı Leandrinho, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü de yine kupada penaltıdan Trabzonspor filelerine gönderdi. Altay'da sağ dizinden sakatlanan stoper Gençer'in Osmanlıspor deplasmanı öncesi durumu belirsiz.


Ali Tandoğan, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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