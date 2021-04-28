Ali Tandoğan: "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz"

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Kayserispor maçının ardından, "Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz" dedi.

Denizlispor, ligin 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 6-3 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, çok üzüldüklerini söyleyerek, "Kaybettiğimiz bir maç var. Çok üzüldük. Oyun içerisinde varını yoğunu koymak isteyen oyuncularım adına üzüldüm. Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuzun sakatlığından dolayı kadroda olmayışları, sahada 10 kişi kalmamız. 2-1 yakalamamıza rağmen gördüğümüz kırmızı kart sonrasında tekrardan 3. golü yememiz. Ardından oyuna istediğimiz gibi başlamayıp üst üste yediğimiz gollerle net bir skor yakaladılar. Tabii ki vazgeçmemek gerekiyor. Ben hiç bir zaman hiçbir noktada vazgeçmedim. Buraya gelirken de oyuncu grubuma hep bunu söyledim; 'Siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim, son ana kadar Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek' dedim. Eğer ki bizim düşüncelerimize dahil olmayacak insanlar varsa, ya bize dahil olmayacak ya da bizim burada durmamızın bir anlamı yok. Çünkü her şeyi kabul edebilirsiniz, küme düşmeyi de kabul edebilirsiniz ama bazı yerlerde o agresifliği ve cesareti göstermeniz gerekiyor. Çok detaya da girmeye gerek yok" şeklinde konuştu. - KAYSERİ