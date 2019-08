Ali Tandoğan: "Hayatta oynanmayan hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur"

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ilk hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk 4 haftanın çok zorlu geçeceğini vurgulayan Ali Tandoğan, "Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur" dedi.



Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sezon öncesi takımla ilgili son notları paylaştı. Transfer yasağının devam ettiğini belirten Tandoğan şehri birlik ve beraberlik içinde Balıkesirspor'a destek olmaya davet etti. Ali Tandoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Balıkesirpor'da zor bir işe adım attık, ama bugüne kadar çalıştırdığım takımlarda hep zorluklar içerisinde takımlar aldım. Bu yapının da nasıl olduğunu çok iyi bilen insanlardan biriyim. Bu zorlukların nasıl atlatılacağını, bu durumlardaki olayların içerisindeki sakinliğin bizlere çok şeyler kazandırabileceğini biliyorum. Hem taraftarımızın hem basınımızın bu süreci iyi bilmesini gerektiğini düşünüyorum. Sezon başlıyor. Transfer yasağımız var. Yönetimimiz bununla alakalı çaba içerisindeler. Bizde sözleşmeyi yaparken kendileri ile transferin açılması gerektiği ile ilgili konuşmamız olmuştu. Ancak tabi süreç ilerledikçe oyuncularla ve borçlarla ilgili sıkıntılar yaşanmaya başladı. Balıkesir büyük bir camia. Bunca zorluğu aştıktan sonra Balıkesirspor kulübünü yarı yolda bırakmak bize yakışmaz. En kolayı buradan çekip gitmek olurdu. Bundan daha zor şartlarda çalışırken bile çalıştığımız kulübü bırakıp gitmedik. Şunu bilmenizi isterim ki ben her zaman gençlere ve yeniliklere önem veren bir adamım. Eski kafa bir adam değilim. İnşallah bugünleri atlatırız. Bunda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Burada bizim yanımızda olup olmayan insanları göreceğiz. Geçen yıl Balıkesirspor kulübünde ilk 11 oynayan yaklaşık 11 oyuncu gitmiş. Cüneyt Köz, Oğuz yılmaz, Cumali Bişi, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Uğur Aygören, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Muhammed Ali Doğan gibi isimler takımdan ayrıldı. Ön bölüm ve forvet hattımız yok. Alt yapıdan Alperen, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Çağatay, Görkem, Celal Dede, Anıl Başaran, Emircan Çakır, Berkay Akyurt gibi isimler A takımda oynuyor. Böyle bir kadromuz var. Bunları neden söylüyorum. Bu iş bunlarla olayı değil. Herkesin takımı sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu çocukların çoğu ilk kez çok ciddi bir maça çıkacağız. Hocalarımıza çok büyük saygımız var fakat altyapımızın daha iyi şartlarda ve iyi noktalarda çocuklarımızın yetiştirilmesi gerekiyor. Bu çocukların bize hazır halde gelmesi lazımken bizim topa nasıl vuracağını öğrettiğimiz oyuncular oldu. Ama bunun üstesinden geleceğiz" dedi.



"İlk 4 hafta çok zorlu geçecek"



Tandoğan, "Gönül istiyor ki transferimiz açılsın. Ama açıldığında sırada bekleyen 10 tane oyuncu yok. Bunun bir fizyolojisi var gelen oyuncular takımından hazır gelirse çok ciddi rakamlara oynayacaktır. Ama sırada bekleyen oyuncular da idman yapmamıştır. Bunların bilinmesi lazım. Oyuncu alırsak düşüncelerimiz değişebilir. Tahta açılırsa anlaşacağımız birkaç oyuncu var ama her şartta hem imkanda rakiplerle aynı şartlarda olmak isterdik. Biz altyapımızdan 5-6 oyuncuyla sahada mücadele edeceğiz. Geçen sezon 3 takım düştü. Elazığ, Afyon ve Karabük. Balıkesirspor geçen sezon ilk 6 maçta 6 puan almış. ve şu an da giden oyuncuların tamamı varken. Ama şartlar gösteriyor ki bazen iyi bir takımınız olsa da işler istediğiniz gibi olmayabiliyor. Biz her türlü eleştiriye açığız. Bizi yıpratmayacak eleştireler olursa bizi mutlu eder. Çünkü malzememiz belli yapacaklarımız belli. Bizim gideceğimiz Adana Demir takımının kamp kadrosu 44 kişiydi ve hocaları benim 4 transfere daha ihtiyacım var dedi. Bakıyorsunuz Erzurum ligden düşmüş en iyi oyuncuları tutmuş üzerine takviye yapmış. Keza Altay, Ümraniye hepsi böyle. O yüzden ilk 4 haftamız çok zor geçecek. Kolay olmayacak. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayatta oynanmamış hiçbir maçın mağlubiyeti yoktur. Burada Balıkesir halkı belki de çok büyük oyuncu kazanacak. Zaman zaman kötü sonuçlarda alacağız. Ama biz oyuncularımız asla suçlamayacağız onları daha fazla motive etmeye çalışacağız" dedi. - BALIKESİR

