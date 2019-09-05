Son Dakika Haberleri: Ali Tandoğan: "Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım"
Son Dakika Spor Haber

Ali Tandoğan: "Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım"

3 saat önce

Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, kulüp tesislerinde düzenledikleri basın toplantısında, transferin son günü takıma kazandırılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi.

Ali Tandoğan:

Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, kulüp tesislerinde düzenledikleri basın toplantısında, transferin son günü takıma kazandırılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi.


Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sezona genç bir kadroyla başladıklarını belirten Tandoğan, bu oyuncuların başarılı bir performans sergilediğini söyledi.


Yeni gelen oyuncuları Ümraniyespor maçına hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Tandoğan, şöyle konuştu:


"Ümraniye maçı bizim için çok değerli. Taraftarımızın bu maçta bize çok destek olması lazım. Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak. Çünkü bunu böyle konuşmamız lazım. Ne zaman şunu konuşabiliriz? Biz Ümraniye'yi yeneriz. Gideriz deplasmanda yeneriz, geliriz içeride yeneriz, bir daha içerideki maçımızı yeneriz o zaman otururuz burada 'Hedef ne?' dersiniz, Ben de 'Hedefimiz bu' derim. Şu an için erken konuşursam, 'Hocam bunu demiştin' dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım."


Asbaşkan Kırtıl da takıma takviye yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.


Balıkesirspor'un geleceğini düşünerek fazla para harcamadıklarını vurgulayan Kırtıl, "Nemanja Andusic, Nermin Hodzic ve Aly Malle'nin yükümlülükleri kendi kulüplerinde. Sezon sonuna kadar takımın maliyeti 12 milyon 240 bin liradır." dedi.


Ali Tandoğan, Ümraniye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi
Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor! NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Tandoğan: "Taraftarlarımızın Ümraniyespor maçında bize çok destek olması lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]