Ali Tekataş: "Gazeteci Hakkın ve Hakikatin Sesidir"

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Ali Tekataş, yayımladığı mesajda, gazetecilerin hak ve hakikatin sesi olduğuna dikkat çekerek, "Gazeteciler; kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden mümtaz kişilerdir. Gazetecinin sermayesi kalemi ve kelamıdır" dedi.



Tekataş, Van'daki basın mensupları ile yakın temas ve halka hizmet için ortak platform ve görüş doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Gazetecilerin toplumu aydınlatma ve gerçekleri yansıtma gibi kutsal bir mesleği yürüten fedakar camia olarak gördüklerini, kalem ve kelamı kullanırken doğruları savunma adına büyük çaba sarf ettiklerini, gazetecilerin sessizlerin sesi, toplumun aynası görevini de üstlendiklerini ifade eden Tekataş, "Biz gazetecilerin büyük bir kamu görevi yaptıklarına inanıyor ve demokrasilerde olmazsa olmaz diye görüyoruz. Bu amaçla basın emekçileri olan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.



VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla VASKİ Basın Bürosunda görev yapan personellere plaket takdim ederek, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - VAN

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