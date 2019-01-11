Ali Tekataş: "İşini Aşkla Yapan Bir Ekibiz"

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, halkın taleplerinin anında karşılanması için yaz kış demeden seferber olduklarını belirterek, "Bizler VASKİ olarak işimizi aşkla, şevkle yapan bir ekibiz" dedi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, halkın taleplerinin anında karşılanması için yaz kış demeden seferber olduklarını belirterek, "Bizler VASKİ olarak işimizi aşkla, şevkle yapan bir ekibiz" dedi.



Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Kent Park içinde bulunan taksi durağına altyapı hizmeti verildi. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın da bizzat takip ettiği çalışmalarla taksi durağına su ve kanalizasyon bağlantısı gerçekleştirildi. Taksi durağına yapılan hizmet ile büyük sevinç yaşayan çalışanlar, sevinçlerini kendilerini ziyarete gelen VASKİ Genel Müdür Ali Tekataş'la paylaştılar.



Durakta çalışan taksi şoförleriyle çay eşliğinde sohbet eden Tekataş, halkın taleplerinin anında karşılanması için imkanları yaz kış seferber ettiklerini söyledi. Tekataş, "Bizler VASKİ olarak işimizi aşkla, şevkle yapan bir ekibiz. İyi bir ekip olduğumuz için de başarıyoruz. Gücümüz birlikteliğimizdedir. Van'ın hem merkezi hem de en ücra yerinde ekiplerimiz 7/24 kesintisiz uğraş veriyorlar. Bu soğukta bile halk mağdur olmasın diye uğraş veren çalışanlarımızı candan tebrik ediyorum" dedi.



Durak çalışanlarından İsmail Türkmen ise, bu soğuk günde kendilerini hem hizmet hem de güler yüzle ısıtan VASKİ ekibi ve Genel Müdürü Tekataş'a teşekkür ederek, "Durağımızın hem su hem de kanalizasyon sorunu çok kısa zamanda çözüldü. Bizleri yalnız ve çaresiz bırakmayan VASKİ ekiplerine ve büyük sürpriz yaparak bizleri ziyaret eden VASKİ Genel Müdürümüz Ali Tekataş'a minnet borçluyuz, çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - VAN

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