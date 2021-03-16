Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu - Son Dakika

Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu

16.03.2021 12:01
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu, System.String[]

Anadolu iş dünyasının ve Gaziantep sanayisinin öncülerinden Ali Topçuoğlu'nun hayatının ve iş yaşamındaki tecrübelerinin anlatıldığı, "1940 Yılından Bugüne Sanayi ve Ticaret Yolunda Hatıralar" isimli biyografi kitabı yayımladı.

Anadolu iş dünyasının ve Gaziantep sanayisinin öncülerinden Ali Topçuoğlu'nun hayatının ve iş yaşamındaki tecrübelerinin anlatıldığı, "1940 Yılından Bugüne Sanayi ve Ticaret Yolunda Hatıralar" isimli biyografi kitabı yayımladı.

Kilis'te 1973 yılında dünyaya gelen hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu'nun biyografisi, 1940'lı yıllardan günümüze ekonomi ve sosyal hayatın gelişimine de ışık tutuyor. Kitapta, Ali Topçuoğlu'nun ticaret ve sanayi alanındaki tecrübelerinin yanında, aile hayatının çalışma hayatındaki başarıya etkisi, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi ile ülke ve millet sevgisine de vurgu yapılıyor. Ali Babat ve Hasan Yavnık tarafından kaleme alınan, "1940 Yılından Bugüne Sanayi ve Ticaret Yolunda Hatıralar" isimli biyografi kitabında iş hayatındaki tecrübelerini paylaşan iş dünyasının duayenlerinden Ali Topçuoğlu, "Ticaretin anayasası verilen söze sadık kalmaktır. Yoksa ticari hayatta güveninizi kaybedersiniz. Güveninizi kaybederseniz de işinizi kaybedersiniz" diyor.

Ali Topçuoğlu kimdir?

Hayırsever, iş insanı Ali Topçuoğlu, nakliyeci Mustafa Topçuoğlu ve İnayet Hanım'ın ilk çocuğu olarak 31 Aralık 1937 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Okul hayatından önce çalışma hayatı başladı. Küçük yaşlardan itibaren babasının Kilis'teki dükkanında çalışmaya başlayan Ali Topçuoğlu, 1952 yılında ilkokuldan, 1955 yılında ortaokuldan mezun oldu. Babasının işlerinden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren babasına ait mağazanın idaresini eline almıştı. İstanbul merkezli onlarca firmanın bayiliğini yaptı. Mağazada satılan ürünlere kamyon bayiliğini de eklediğinde henüz 16-17 yaşlarındaydı. 1950'li yıllarda Kilis'teki beşinci buzdolabını, ilk çamaşır makinesini ve ilk TIR'ı o sattı. Kilis'te ticaret hayatında zirveye çıkan Ali Topçuoğlu, 1960'lı yılların ortalarında kardeşleri merhum Naci ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e taşındı. Gaziantep'te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayiye adım attı.

Önce sünger fabrikası, ardından Gülsan Çuval kuruldu. Gülsan Çuval, stratejik yatırımlar ve atılımlarla sadece sektörün lideri olmakla kalmadı, çuvalın hemen her sektörde ambalaj ürünü olarak kullanılmasını sağladı. Polipropilen ipliğin halı imalatında kullanımı ile Gaziantep'in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasında, kardeşleri rahmetli Naci ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Ali Topçuoğlu'nun imzası vardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel enerji santrali Gülsan Holding bünyesinde faaliyetine başladı. Küçük yaşlarda adım attığı otomotiv sektörüne 70 yılını verdi. Sektörün Türkiye'deki duayenleri arasına adını yazdırırken, otomotiv sektörüne olan sevgisi ve vefasının etkisiyle Türkiye'nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi'ni yaptırdı.

Topçuoğlu Ailesi baba Mustafa Topçuoğlu'ndan bu yana hayır işlerini hiç aksatmadı.İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Cami, Naci Topçuoğlu MYO, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi ve Kilis'te yaptırılan aşevi ile öğrenci yurdu yapılan hayır işlerinden bazılarıdır. Topçuoğlu Ailesi, 2020 yılında Gaziantep Valiliği ile 3 okul daha yaptırmak için protokol imzaladı. Hayır işlerini severek ve keyif alarak yapan Ali Topçuoğlu, "Geriye dönüp baktığımda, hayatım boyunca ne istediysem Yüce Allah'ım bana verdi. Çok şükür. Ben de bunu bilerek ömrüm yettiğince hayır işlerini yapmaya devam edeceğim" diyor. İlkleri ve ilkeleri ile Türk sanayisinin köklü kuruluşlarından olan Gülsan Holding bugün 3 bini aşkın çalışanı ile ülke ekonomisine hizmet veriyor. - GAZİANTEP

Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değen adamın tüm vücudu yandı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani 12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani         
11:51
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei