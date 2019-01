Ali Turan: "İyi Ki Kayserispor'dan Ayrılmışım"

Atiker Konyaspor'un deneyimli futbolcusu Ali Turan, kariyerinde pişmanlıkları olmadığını vurgulayan Ali Turan, "İyi ki dediklerim var. Kayserispor'dan iyi ki de ayrılmışım. Orada yetenekli çok arkadaşlarım vardı. Kayseri halkı olsun, takım olsun sahip çıkmadı. Çoğu da 28-29 yaşında futbolu bıraktı" dedi.



Atiker Konyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda başarılı defans oyuncusu Ali Turan, İhlas Haber (İHA) ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında inişli ve çıkışlı bir grafikleri olduğunu belirten Turan, "Son maçlarda bu grafiği yukarıya çıkarmaya çalıştık. Özellikle son 5 maçta istediğimiz sonuçları alıp, yukarıya tırmandık. Son maçımız ve Trabzonspor maçı bizim için yukarıdan kopmamak için dönüm maçlarıydı. İkinciye baktığımız zaman 29 puanı var, bizim 24 puanımız var. Arada 5 puan fark var. Bu çok önemli değil, lig uzun bir maraton. Önümüzde 17 maç var. İkinci yarıya da güzel bir şekilde başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz"



Avrupa'ya gitmek hedefinin gerçekçi bir hedef olabileceğini ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, "Konyaspor olarak hedefimiz her zaman yukarıdadır. Geçmişte de iki kez UEFA Avrupa Ligi'ne gittik. Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık, ligi üçüncü sırada bitirdik. Biz maç maç düşünüyoruz. Konyaspor'un her zaman hedefi yukarıdadır, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bunu hem Konya halkı hem de takım olarak hak ediyoruz" diye konuştu.



"Aykut hocadan sonra çok şey değişti"



Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yerine gelen Aykut Kocaman ile ne değiştiğinin sorulması üzerine Ali Turan, "Aykut hoca bundan 1.5 sezon önce beraberdik. Aykut hocadan sonra çok şey değişti. Hem oyun açısından değişiklik oldu. Bizde aile ortamı var. Bunun nedeni de Aykut hocanın bizlere çok sahip çıkması. Aykut hocanın bir sitemi var, o sistem üzerinde gidiyoruz. Zamanında da bu sistemle üçüncü olduk, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandık. Önceki hocalarımızda farklı sistem vardı. Adam adam oynuyorduk, şimdi alan savunmasına geçtik" diye cevap verdi.



"Nedenini ben de bilmiyorum"



Bu sezon az forma giymesinin hatırlatılması üzerine deneyimli futbolcu, "Her sene 30'un üzerinde maç oynuyordum. Bu sene de ilk iki maç başladım, ilk 11 oynadım. Sonra da Rıza hocanın isteği ile oynamamaya başladım. Baktığımızda 4 puan almıştık. Nedenini ben de bilmiyorum. Sonuçta bizler profesyonel oyuncularız. Önemli olan takıma hangimizin faydası olacaksa onun oynaması" değerlendirmesinde bulundu.



Takımdaki genç futbolculara deneyimlilerini aktardığını söyleyen Turan, "Çalışırsan bu takımda ya da başka takımda istediğin kadar kalabilirsin. Ben de çok çalışıyorum. Elimden geldiğim kadar takıma kendi açımdan faydalı olmaya çalışıyorum. Eğer oluyorsam ne mutlu bana" dedi.



"İyi ki de Kayserispor'den ayrılmışım"



Kariyerinde pişmanlıkları olmadığını vurgulayan Ali Turan, "İyi ki dediklerim var. Ben en son Kayserispor'dan ayrılmıştım. İyi ki de Kayseri'den ayrılmışım. Kayserispor çok yetenekli çok arkadaşlarım vardı. Hiçbiri maalesef Kayseri halkı olsun, takım olsun sahip çıkmadı. Çoğu da 28-29 yaşında futbolu bıraktı. Şimdi ben de diyorum ki, iyi ki Kayseri'den dışarı çıkmışım. Hiç pişmanlığım yok" değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefimiz ilk 5'te olmak"



Ligin ilk yarıda taraftarlarının takıma çok sahip çıktığını ifade eden deneyimli savunma oyuncusu, "Aykut hocanın gelmesinden sonra taraftarın etkinliği daha çok arttı. İnşallah ikinci yarı da çok destek verirler. Çünkü biz ikinci yarıda ilk yarıdan daha fazla puan alacağımıza ve üst sıralardan inmeyeceğimize inanıyoruz. Çalışmalarımız o doğrultuda. Konyaspor'un her zaman bir hedefi vardır. O hedef de ilk 5'in içinde olmasıdır. İnşallah bu sene iyi bir Konyaspor izleteceğiz. Taraftarlarımız bizi içeride ve deplasmanda yalnız bırakmasınlar. Zaten öyle de yapıyorlar. Yenilsek bir alkışlıyorlar. Onlara teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

