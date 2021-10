SPOR Ali Türkkan: 2021'i 3 kupayla noktalamak istiyoruz - 2 - Son Dakika

Ali Türkkan: 2021'i 3 kupayla noktalamak istiyoruz

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Rallide balkan şampiyonu olan Red Bull Sporcusu Ali Türkkan, 2021 yılını 3 kupayla noktalamak istediklerini söyledi.

2021 Balkan Ralli Kupası'nda 'Genç Pilotlar' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Balkan şampiyonluğu macerasından bahsederek sözlerine başlayan Ali Türkkan, şunları söyledi: "Bizim için balkan şampiyonluğu macerası Eskişehir'de başladı. İlk yarış ülkemizdeydi. Bizim için iyi bir başlangıç oldu. Bildiğimiz etaplarda, bildiğimiz bir coğrafyada yarıştık. Deplasmanda değildik. İlk yarışı kazandık, 2 kategoride de. Alabileceğimiz en yüksek puanları aldık. Ardından Bulgaristan'a gitmemiz gerekti. Tabii Castrol Ford Team Turkey, Avrupa şampiyonu bir takım. Defalarca hem balkan ülkelerinde hem de Avrupa ülkelerinde yarışmış bir takım ama benim rallideki ilk yurt dışı tecrübem oldu. Bu yüzden aslında en çok zorlandığım yarış bu oldu. Adaptasyon açısından. Bulgaristan'da da gençleri kazandık ve maksimum puan aldık. Ardından Sırbistan'a gittik ve Sırbistan'da da almamız gereken puanları alınca şampiyon olarak ülkemize döndük."

"YAĞIZ (AVCI) AĞABEYİN BENİM İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Kariyerini rallide devam ettirmesi yönünde kendisini teşvik eden, bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı'yla ilgili soruya yanıt veren Türkkan, "Yağız ağabey bir Red Bull sporcusu. Benim tanıdığım Yağız ağabey olması dışında da, beni pistten alıp ralliye transfer eden ve benim hayallerime giden ralli macerasında benimle birlikte bu yola başlayan isim. Bu yüzden Yağız Avcı ismi benim için ekstra önemli ekstra değerli bu noktada. Onun başarılarından ve kariyerinden bağımsız olarak, bu yola beraber çıktığımız için Yağız ağabeyin önemi çok daha büyük. Tabii ondan sonra böyle bir başarıya imza atmak inanın tarifi çok zor bir duygu. Çünkü Yağız ağabey bir yola baş koydu, emek sarf etti. Kendisinden sonra birini yetiştirmek için ve o kişi, ben, 2020'yi saymıyorum pandemiden dolayı, 2021'de daha ikinci sezonumuzda balkan şampiyonu olduk. Kasımda da Avrupa kupasını kazanacağız kısmet olursa. Hem Yağız ağabeyin konumu hem de bu başardıklarımız benim için çok değerli" dedi.

"UMUYORUM Kİ İLERLEYEN YILLARDA AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARINDA DA ÜLKEMİZE BAŞARILAR KAZANDIRACAĞIZ"

Türkiye'nin rallide gençlerde uluslararası başarı yakalayan ilk sporcusu olan Ali Türkkan, bunun kendisinde baskı yaratıp yaratmayacağı ile ilgili, "Tabii doğal olarak bir baskı yaratacak, orası kesin. Ama bu baskı da beni motive edecek. Sonuçta ikisi bir bütün. Biri olmadan diğeri olmuyor. Bu ikisi olmadan da sporun o güzellikleri olmuyor. Heyecan, gerilim, istek, kaybedecek bir şeyler olacak ki kazanılan şeyin değeri büyük olsun. Bizim Castrol Ford Team Turkey'le hedefimiz, daha önce yapılmayanı yapmak. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazanmaktı. Bu noktada da Balkan Şampiyonası, bölgesel olarak bize en yakın şampiyona. Şu an aslında Avrupa ve dünya şampiyonluklarına atılacak ilk adımı biz balkan şampiyonu olarak attık. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası gibi turnuvalarda da ülkemize başarılar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN BİLGİLERİNDEN FAYDALANMA VE ONUNLA AYNI DİLİ KONUŞABİLME ÇABASINDAYIM"

Eski rallici Burak Türkkan'ın oğlu olan Ali Türkkan, anne ve babasının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyerek, "Sporcu bir anne-babaya sahip olmanın, hele ki benimle aynı sporu yapmış olan bir babaya sahip olmanın en büyük duygusal yanı iletişim kurmak. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak benim içinde bulunduğum şartları anlayabilen, baskıyı anlayabilen, sporun gerekliliklerini bilen birisi ve bu yüzden aramızdaki iletişim bariyerinin neredeyse minimum olduğu bir ilişkimiz var. O da bu sporu yapıyor, ben de bu sporu yapıyorum. O biliyor, ben de biliyorum. O benden yıllar önce deneyim etmiş. Ben daha çömez olarak onun bilgilerinden faydalanma ve onunla aynı dili konuşabilme çabasındayım. Buradaki en büyük nokta bu. Geçen gün Schumacher'in belgeselini izledim. Oğlu diyor ki, 'Babamla şu anda aynı şeyleri konuşabilecek kıvamdayım. Şu an babamla bir Formula 1 sohbeti yapabilmek için her şeyimi verirdim.' Çok şükür ben bu imkana sahibim küçüklüğümden beri. Babamla hep otomobil ve ralli sohbetini yapabiliyoruz yıllardır" diye konuştu.

"RED BULL SPORCUSU OLMAK BİR AYRICALIK"

Red Bull sporcusu olmanın kendisi adına çok önemli olduğunu dile getiren Türkkan, "Red Bull sporcuları hep dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu veya lokal organizasyonlarda başarılı olmuş isimler. Nerede olduğu, hangi branşta olduğu sürekli değişiyor ama bir Red Bull sporcusunun tek değişmeyen gerçeği aslında başarılı olması. Bu noktada da aslında Red Bull sporcusu olmanın kazandırdığı bu kartvizit, bu konumlandırma, bu ayrıcalık... Dünyadaki spor ve spor harici olarak her arenada bir Red Bull sporcusu olarak orada bulunmak, çok daha farklı, çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"ALMANYA'DAN ÜLKEMİZE AVRUPA KUPASIYLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

"Sırada ne var" sorusuna Ali Türkkan, "Balkan Şampiyonası'nı bitirdik. Bunun yanında Türkiye Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama bu şampiyonadan önce sonuçlanacak bir Avrupa kupası yarışımız var Almanya'da. İnşallah oraya gidip, oradan da Avrupa kupasıyla ülkemize dönmek öncelikli hedefimiz. Ondan sonra da sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayıp, 2021'i 3 kupayla noktalamayı hedefliyoruz" yanıtını verdi.

"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ADAY BİR PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

En büyük hedefinin katıldığı her turnuvada şampiyonluğa aday olan bir pilot olmak olduğunu kaydeden Red Bull sporcusu Ali Türkkan, şunları söyledi: "Kendimi dünya şampiyonalarında dünya şampiyonluğuna aday bir pilot olarak görmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda yarışıp, podyumun dışında kalan biri olarak değil. Dünya Şampiyonası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun, nerede olursam olayım hep kazanmaya aday pilotlardan olmak ve günün sonunda bir dünya şampiyonluğuna sahip olmak en büyük hedefim."

"ERKEN YAŞTA İNSAN DAHA ÇABUK ÖĞRENEBİLİYOR VE ÖĞRENMEYE DAHA AÇIK OLUYOR"

Son olarak DHA muhabirinin, "Yeni jenerasyon pilotlar, eski jenerasyon pilotlara göre daha erken yaşlarda başarılara imza atıyor. Bunun sebebi nedir" sorusuna Ali Türkkan, "Bence bu hayatın her alanında erken yaşta öğrenmenin daha kolay olmasıyla alakalı. Erken yaşta insan daha çabuk öğrenebiliyor, öğrenmeye daha açık oluyor. Bazı şeyleri denemek için enerjisi oluyor. 15 yaşından beri bu sporu yapan veya benim gibi 5 yaşından beri bu sporu yapan bir insan, artık 20 yaşına geldiğinde bile, çok büyük bir tecrübeye sahip oluyor. Ben 22 yaşındayım ama 15 senelik bir motorsporları tecrübem var. Belki de eski jenerasyon pilotların bu kadar erken başlamaması, 20'li yaşlardan sonra bu spora başlaması ve hayatı yoluna oturduktan sonra motorsporlarıyla tanışmış olması, daha geç yaşlarda başarılı olmalarına sebep olmuş olabilir. Ama bizim jenerasyonun hayatına motorsporlarıyla başlaması ve sadece bu yolda ilerlemesi, bütün gününü, mesaisini, hayatını buna göre düzenlemesi, bence performansa doğrudan etki eden bir faktör" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.