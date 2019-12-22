Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi - Son Dakika

Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından "Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi.

Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından "Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi.


Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Salonunda düzenlenen konsere, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarından Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Ünal İmik, akademik personel ile öğrenciler katıldı.


Konserde Ali Ufki Bey'in bestelediği ilahilerin yanı sıra 3'ncü Selim, Sultan Abdulaziz, 4'ncü Mehmet, 2'nci Mahmut, 4'ncü Murat, Sultan Mahmut ve Gevheri Osmanoğlu tarafından bestelenmiş eserler seslendirildi.


Düzenlenen konserin solistliğini, Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu yaparken, klasik kemençede Öğr. Gör. Cevahir Korhan Işıldak, udda Öğr. Gör. Aziz Destegül, neyde Arş. Gör. Bora Kanar, kanunda ise Yüksek Lisans Öğrencisi Funda Keklik Kal yer aldı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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