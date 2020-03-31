Ali Ülker: "İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Ülker: 'İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli' - Son Dakika

Ali Ülker: "İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli"

6 saat önce

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kamuoyuna bir açıklama yaparak, "Tüm insanlık olağanüstü günlerden geçiyor.

Ali Ülker:

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kamuoyuna bir açıklama yaparak, "Tüm insanlık olağanüstü günlerden geçiyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs (Covid-19) felaketine karşı hep birlikte büyük bir mücadele içindeyiz. Bu salgın, bizleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları etrafında birleştiriyor. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması her zaman çok önemli. Ancak böylesine olağanüstü dönemlerde bu önem daha da artıyor. Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.


Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, yeni tip korona virüs ile ilgili yazılı olarak bir açıklamada bulundu. Ali Ülker açıklamasında kendileri de dahil olmak üzere tüm gıda ve perakende sektörünün, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalıştığını belirtti. Ali Ülker açıklamasının devamında, "Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mehmet Şahin'in kısa süre önce yaptığı açıklamada belirttiği gibi, hepimiz toplumumuzun güvenilir gıdaya ulaşması konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. En zorlu günlerde dahi bu bilinçle hareket ederek görevlerini icra eden tüm sektör çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ek olarak, bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldığımızı da önemle vurgulamak isterim. Tüm grup şirketlerimizde, devletimizin, Sağlık Bakanlığı'mızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.


"Adreslerine ücretsiz olarak teslim almaya başladılar"


"Grup şirketlerimiz, üstlendikleri operasyonları günümüzün zorlu şartlarına adapte edebilmek ve süreçleri geliştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor" diyen Ali Ülker, "Bunun son örneği Şok Marketler'in Cepte Şok uygulaması oldu. Bu online uygulama sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki kullanıcılar, evlerinden çıkmadan siparişlerini aynı gün içinde adreslerine ücretsiz olarak teslim almaya başladılar. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor. Benzer şekilde Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, büyüklerimize, kronik hastalıkları bulunanlara, bebek bekleyen ailelere ve bu risk grubundaki kişilerle aynı evde yaşayanlara siparişlerini ücretsiz teslim etmeye başladı. Toplumumuza ve ülke ekonomimize katkı sunan bu tür girişimleri çok kıymetli buluyorum" açıklamasında bulundu.


"Bu kritik süreçte fedakar sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az"


Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Yıldız Holding olarak, bir yandan salgın felaketine karşı işlerimizin sürekliliğini ve gelişimini sağlarken, diğer yandan da bağış ve yardımlar yoluyla tüm olanaklarımızı sağlık sektörünün hizmetine sunuyoruz. Bunun için alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizdeki iyilik hareketlerinin öncüsü Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Yine, Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk. Kamu ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarımıza uzun mesailerinde destek olmak adına ürünlerimizi sunarak, kendilerine her zaman yanlarında olduğumuzu ve şükranlarımızı ifade ettik. Bunların yanı sıra, her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. Yıldız Holding olarak, devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla her yönden iş birliğine ve bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu, toplumumuz için tüm imkanlarımızla bu seferberliğin bir parçası olacağımızı vurgulamak isterim. Bu zorlu sürecin tüm kahramanlarına ülkemiz adına sonsuz şükranlarımla." - İSTANBUL

Yıldız Holding, Ali Ülker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:03 Kaynak: İHA

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