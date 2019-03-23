Son Dakika Haberleri: Ali Yalçın: "3600 Ek Gösterge Kapsamlı Ele Alınmalı"

Ali Yalçın: "3600 Ek Gösterge Kapsamlı Ele Alınmalı"

1 saat önce

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Ali Yalçın:
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Ali Yalçın, gerçekleştirdiği gezi programı kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yalçın'a, Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de eşlik etti.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Yalçın, 3600 ek gösterge konusunun gündemini koruduğunu belirtti. Yalçın, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubu üzerinden ve yönetici kadro üzerinden kamuoyu ile buluşturduğu bir teklif olduğunu ve bundan da son derece memnun kaldıklarını da dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki gösterdiği hassasiyet kamu görevlilerinin umudunu artırmıştır. Seçim öncesi olması en büyük arzumuzdur" dedi.

Yalçın, konunun kapsamlı ele alınması gerektiğini de vurgulayarak, "Seçim öncesi mi seçim sonrası mı konusunda yapılan tartışmalar kadar kapsam tartışmalarının da beraberinde yürümesi gerekiyor. Yoksa sadece belli meslek grupları üzerinden yapılacak şey kamudaki beklentiyi karşılamaz. Ek gösterge sistematiği içerisindeki arızaları da onarmaz. O yüzden konunun kapsamlı ele alınmasına ihtiyaç var. Memur-Sen olarak konuyu özenle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ziyaret anısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a bir plaket taktim etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Yalçın: "3600 Ek Gösterge Kapsamlı Ele Alınmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]