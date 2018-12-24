Ali Yalçın: "Eğitim Sistemini Daha İyi Hale Getirmede En Önemli Unsurun Öğretmen Olduğunu...

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- "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" Programı

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması

Akademisyen Bekir Gür'ün sunum yapması "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" Programı

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

"Raporun genel hatlarına baktığımızda, mutlu öğretmen, başarılı öğretmen, iyi eğitim yer alıyor"

ANKARA - Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında konuştu.



"Eğitim sistemini daha iyi hale getirmede en önemli unsur öğretmendir"



Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamuoyunun, eğitimcilerin, akademisyenlerin ve karar alıcıların dikkatini çekmek, yeni tartışmalara zemin oluşturmak ve Türkiye'yi geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.



Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, izleme ve değerlendirme raporunda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşların yayımladığı açık veriler bulunduğunu, bir bakışta eğitim raporu üzerinden OECD verilerinin kullanıldığını ifade etti.



Yalçın, rapor çalışmaları sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının verilerinin kendileriyle paylaşılmasını sağladığı için Bakan Selçuk'a teşekkürlerini ileterek, "Raporun genel hatlarına baktığımızda, mutlu öğretmen, başarılı öğretmen, iyi eğitim yer alıyor. TIMSS ve PISA gibi uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, en başarılı eğitim sistemlerinde anahtar rolün öğretmenler olduğunu gösteren gerçeklik üzerinden bu konuya ilişkin bakış açıları ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.



Türkiye'deki eğitim sistemini daha iyi hale getirmede en önemli unsurun öğretmen olduğunu savunduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gerek bugün yayımladığımız rapor gerekse Bakanlığın açıkladığı vizyon belgesi birlikte değerlendirildiğinde, eğitim çalışanlarının beklentilerinin karşılanması temelinde haklarının iyileştirilmesine, Bakanlık teşkilatının yeni hükümet sistemine ve vizyon belgesine uygun hale getirilmesine, yerel değerler ve evrensel ilkeler çerçevesinde reforme edilmesine ihtiyaç gözüküyor. Kendisine hizmet edenleri mutlu kılmakta, umudunu artırmakta yetersiz kalan eğitim sisteminden, bireyin ufkunu, toplumun ve ülkenin refahını artırmasını bekleyemeyiz."



Yalçın, bu raporla eğitimde karar alma süreçlerinin daha katılımcı, toplumsal talepleri dikkate alan ve veri temelli olarak gerçekleşeceğini umut ettiklerini kaydetti.



Programda, akademisyen Bekir Gür de "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu"nun sunumunu yaptı.

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