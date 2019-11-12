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Ali Yalçın: "Hiçbir zaman milletle ters düşmedik"

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 27 yıllık serüvenlerinde hiçbir zaman milletle ters düşmediklerini, milletle kavga etmediklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 27 yıllık serüvenlerinde hiçbir zaman milletle ters düşmediklerini, milletle kavga etmediklerini söyledi.

Yalçın, Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şubesi hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, bu binadan vatan, millet sevgisi ve hizmet aşkıyla tutuşan herkesin yararlanmasını istediklerini belirtti.

Memur-Sen'in sendikal hareketinin 27 yılı doldurduğuna işaret eden Yalçın, "Çeyrek asır geride kaldı. Yarım asıra doğru gidiyoruz. Bugüne kadar bizim temel motivasyonumuz, yaslandığımız ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Memur-Sen ailesi şimdiye kadar ilkesel tavrından ödün vermediği için, milletle kavgalı hale düşmediği için ve millete hizmeti hep başat konumda tuttuğu için bugün gelinen noktada saygın bir kuruluş olarak toplumun tamamının sempatisini almıştır." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen olarak 27 yıllık serüvenlerinde hiçbir zaman milletle ters düşmediklerini, milletle kavga etmediklerini belirterek, "Bizim işimiz millet, kendimiz millet, derdimiz millet. Yeniden güçlü medeniyet iddiasıyla yola çıktık." ifadesini kullandı.

Millete karşı borçlu olduklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi olarak 1 milyonu aşan üye sayımızla Eğitim Bir-Sen olarak 450 bine yaklaşan üye kapasitesiyle bu millete karşı kendimizi borçlu hisseden bir kitleyiz. Biz devletten ücret olarak alacaklıyız ama millete karşı kendimizi borçlu görüyoruz. Evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olması, millete karşı hizmetimizi düzgün yerine getirmemize bağlı. Devletten ücret borcu alacağımız var diyoruz çünkü biz devlete çalışan kamu görevlileriyiz. Bizim işverenimiz devlet. İşverenimizden alacağımızı tahsil etme konusunda örgütlü gücümüzle ortaya koyduğumuz tavırda hiçbir zaman milletin değerlerine saldırmadık. Milletiyle kavga etmeyen, esnafın camını kırmayan, kaldırım taşıyla milletin aracıyla sorunu olmayan bir erdemli yaklaşımı bu ülkede mümkün kılma adına bir gayreti yerine getirmeye çalışıyoruz."

Yalçın, gelir dağılımı ve adaletin sağlanması noktasında mücadele ettiklerini belirterek, "Şimdi Meclis'te bütçe görüşülüyor. Toplu sözleşmede memnun edilmeyen memurların bütçe görüşmelerinde memnun edilmesini bekliyoruz. Toplu sözleşmede memnun edilemeyen memurların gelirinin bütçe imkanları ile yeniden restore edilmesi noktasında dün sosyal medya üzerinden bir kampanyayı başlattık." dedi.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Ali Yalçın: Hiçbir zaman milletle ters düşmedik

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:35 Kaynak: AA
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