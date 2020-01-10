Ali Yaşar tekrar Altınordu'da

Altınordu, Konyaspor'dan 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Ali Yaşar'ı tekrar kiraladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon 11 maçta kırmızı-lacivertli formayı giyen ve sezon bitiminde Konyaspor'a dönen Ali Yaşar ile tekrar kiralık olarak sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atmasının ardından takımın Antalya kampına katıldı. Ali Yaşar, Altınordu'ya dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Tanıdığım, bildiğim ve formasını severek giydiğim bir kulübe geldim. Ligin ikinci yarısında çıkış yakalayıp yine iddialı duruma yükseleceğimize inanıyorum" dedi.



Devre arasındaki ilk transferini dün Osmaniyespor'dan sol kanat kanat Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna katarak gerçekleştiren Altınordu, böylelikle sol bek ve sol kanat bölgelerine iki takviye yapmış oldu. Belçika U15, U17, U18 ve U9 milli takımlarında 18 kez forma giyen Ali Yaşar, Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21, Türkiye'de ise 1922 Konyaspor ve Konyaspor'da görev almıştı. - İZMİR