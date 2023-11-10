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Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı - Son Dakika

Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı

10.11.2023 09:36  - Güncelleme: 10:08

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde yurt içi ve yurt dışında özlemle anılıyor. Birçok anma mesajı yayınlanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ''O'nun hayatındaki diğer 10 Kasım'lar? Neredeydi, ne yapıyordu?'' başlıklı videosu büyük beğeni topladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında sosyal medyadan paylaştığı video ile andı. Videoda Atatürk'ün vefatına kadar 10 Kasım tarihlerinde nerede ve ne yaptığına dair bilgiler verildi. Bu içerik sosyal medyada büyük beğeni toplarken, kullanıcılar içerik için "Muhteşem" yorumu yapıyor.

VEFATININ 85. YIL DÖNÜMÜ

85 yıl önce, 10 Kasım 1938 günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etti. 81 ilde yüz binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu sabah sokaklarda ve Anıtkabir'deydi. Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'de giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, aynı zamanda Atatürk'ü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile andı.

"O, HAYATINDAKİ DİĞER 10 KASIMLARDA NE YAPIYORDU?"

Yerlikaya'nın paylaşımında bir video ile birlikte şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal #Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. O'nun hayatındaki diğer 10 Kasım'lar? Neredeydi, ne yapıyordu?"

Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?

YORUM YAĞDI

Videoda ise Atatürk'ün 1911'den başlayarak hayatındaki çeşitli 10 Kasım tarihlerinde nerede olduğu ve neler yaptığına dair bilgiler paylaşıldı. Videonun sonunda ise 10 Kasım 1938 tarihinin yazılamaması, 8 rakamının sonsuzluk işareti ile simgelenmesi büyük beğeni topladı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?
Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?
Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?
Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?
Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?
Ali Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı: O, hayatındaki 10 Kasım'larda neredeydi?

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Son Dakika Güncel Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı - Son Dakika
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