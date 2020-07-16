Aliağa 15 temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

Aliağa 15 temmuz şehitlerini andı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle Aliağa'da anma programı düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle Aliağa'da anma programı düzenlendi.

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Aliağa Kaymakamlığı ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde organize edilen anma programına; İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, İyi Parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ve pandemi tedbirleri kapsamında organize edilen alanda programa akın eden vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Alana girişlerin zabıta ve Milletin Ekibi personellerinin gözetiminde gerçekleştirildiği program öncesi sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni sağlandı ve her vatandaşa dezenfektan sıkıldı. Aliağa Belediyesi tarafından da Türk bayrağı dağıtıldı. Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başladı. Aliağa İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen müezzinler Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek'in şehitler için yaptığı duaya eşlik eden vatandaşlar ellerini semaya açtı. Dua sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak yaptı.


Programda konuşan Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak şunları söyledi: "2016 yılı 15 Temmuz gecesi, milletimizi, demokrasimizi ve ülkemizin aydınlık geleceğini yok etmeyi hedefleyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını bu aziz ve fedakar millete doğrultarak alçakça bir darbe girişimin de bulunmuşlardı. Fedakar milletimiz, bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı, eğilmedi, yenilmedi. 15 Temmuz gecesi milletimizin tüm fertleri hiçbir ayrım gözetmeksizin tek vücut olarak hain darbecilere karşı dimdik durmuştur. 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet' ilkesinde birleşen milletimiz o gece gösterdiği kahramanlıkla genç nesiller için her zaman ilham kaynağı olmuştur. En büyük gücümüz milletimizin birliği ve beraberliği olduğu bilinciyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz kanlı darbe gecesini anlatan belgeseller barkovizyona yansıtıldı. Program video gösterimleri, şiirler ile devam etti. Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ellerinde bayraklarla programı coşkuyla takip etti. Program, saat 00.13'te tüm camilerde okunan sela ile son buldu. - İZMİR

Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa 15 temmuz şehitlerini andı - Son Dakika
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