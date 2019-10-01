Son Dakika Haberleri: Aliağa-Ayvalıkgücü karşılaşması TFF Disiplin Kurulu'na taşındı
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Aliağa-Ayvalıkgücü karşılaşması TFF Disiplin Kurulu'na taşındı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta pazar günü Aliağa Petkim Spor Stadın'nda oynanan Aliağa Futbol A.Ş. ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında, ev sahibi sarı-siyahlı ekibin kadroda olmayan bir oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmasına itiraz eden Ayvalıkgücü Belediyespor, durumu Türkiye...

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Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta pazar günü Aliağa Petkim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Stadın'nda oynanan Aliağa Futbol A.Ş. ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında, ev sahibi sarı-siyahlı ekibin kadroda olmayan bir oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmasına itiraz eden Ayvalıkgücü Belediyespor, durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.


Maç kadrosu resmi listesinde Aliağa sporcusu 18 numaralı Bartu Kaya'nın yerine maç sırasında yedek kulübesinde oturan 97 numaralı forması ile Şahin Bayram'ın bulunması Ayvalıkgücü Belediyespor yönetiminin tepkisini çekti. 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Ayvalıkgücü Belediyespor yöneticileri, maçın gözlemcisi Emrah Bayrakçı ile karşılaşmanın 4. hakemi Mazlum Doğan Bodur'a gereken itirazları yaptı. Karşılaşmanın orta hakemi Batuhan Kolak da, oyuncu Şahin Bayram ve Aliağaspor yöneticısi Turgay Mete ile görüşerek kadroda yazılan oyuncunun Bartu Kaya'nın değil, Şahin Bayram olduğunu tespit etti. Ayvalıkgücü Belediyespor yönetimi konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na bildirerek itirazda bulundu. Bu itirazın ardından TFF tarafından yapılacak değerlendirmede, Aliağa Futbol A.Ş.-Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının tekrarlanması ya da Aliağa takımının hükmen mağlup sayılabilmesinin gündeme gelebileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Futbol, Aliağa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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