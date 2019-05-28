Aliağa balıkçı tekne barınağına engelli rampaları

Aliağa ilçesinde Avcı Ramadan Park ve Rekreasyon Alanı'nda bulunan amatör balıkçı tekne barınağına engelli vatandaşlarının kullanımına yönelik olarak engelli rampaları yapıldı.

Aliağa ilçesinde Avcı Ramadan Park ve Rekreasyon Alanı'nda bulunan amatör balıkçı tekne barınağına engelli vatandaşlarının kullanımına yönelik olarak engelli rampaları yapıldı.



Engelli vatandaşların amatör balıkçı tekne barınağındaki teknelere ulaşmaları önündeki engel kaldırıldı. Tesisin üç ayrı noktasında engelli rampaları kuruldu. Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer, "Limanımıza engelli arkadaşlarımızın gelip gitmesinde, teknelere ulaşmalarında sıkıntılar oluyordu. Bu engeli kaldırmak için üç tane rampa yapıldı. Bütün engelli kardeşlerimiz için hayırlı olsun. Denize çıkabilirler, kayığa binebilirler, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar da, engellilerin ulaşım sıkıntısı yaşadığı birçok alan olduğuna dikkat çekerek, "Bunlardan bir tanesi de deniz kenarları ve sahiller. Naci başkanımız gibi duyarlı insanlar sayesinde bu limana artık rahat girip çıkabiliyoruz. Tabi ki bunun Türkiye geneline de yayılmasını istiyoruz. " diye konuştu.



Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Musa Pala ise, "ALDER başkanımız Naci Beye bu naif davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz engellilerin zor olan hayatlarını bir nebze olsun bir dokunuşla iyi hale getirme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu tür uygulamaların diğer illerin ilçelerin deniz kenarı olan alanlarda örnek olmasını diliyorum. Karada birçok sorunları aşmış olduğumuz görülmekte ama deniz ulaşımında, teknelere çıkışımızda sahil bantlarında yüzme anlamında maalesef ki hala sıkıntılar devam etmektedir. Bu tür davranışların bütün il ve ilçe belediyelerine örnek olmalarını diliyorum.rum." dedi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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