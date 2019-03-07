Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediye Helvacı Spor, 3 Puanı 3 Golle Aldı

Aliağa Belediye Helvacı Spor, 3 Puanı 3 Golle Aldı

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u 3-1 yendi.

Aliağa Belediye Helvacı Spor, 3 Puanı 3 Golle Aldı, System.String[]
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u 3-1 yendi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u konuk etti.

Aliağa temsilcisi, rakibini karşılaşmada 3-1 yendi. Aliağa Belediye Helvacı Spor, bu sonuçla play-off iddiasını sürdürdü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

Spor
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