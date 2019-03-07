Aliağa Belediye Helvacı Spor, 3 Puanı 3 Golle Aldı
1 saat önce
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u 3-1 yendi.
İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa
Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u 3-1 yendi.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Özçamdibi Spor'u konuk etti.
Aliağa temsilcisi, rakibini karşılaşmada 3-1 yendi. Aliağa Belediye Helvacı Spor, bu sonuçla play-off iddiasını sürdürdü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: İHA
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