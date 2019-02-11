Aliağa Belediye Helvacı Spor, Gol Oldu Yağdı
1 saat önce
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında, Dikili Çandarlıgücü takımını konuk eden Aliağa Belediye Helvacı Spor, rakibini 7-1 mağlup etti.
İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında, Dikili
Çandarlıgücü takımını konuk eden Aliağa
Belediye Helvacı Spor, rakibini 7-1 mağlup etti.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında, Dikili Çandarlıgücü ile Aliağa Belediye Helvacı Spor karşı karşıya geldi. Helvacı Mahallesi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Aliağa temsilcisi, rahibini farklı yenerek maçı 7-1 kazandı. Bu galibiyetle Aliağa, 41 puana yükselip ligde 2. sırada yer alırken, Dikili Çandarlıgücü ise 22 puanda kalarak 11. sıraya düştü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:47 Kaynak: İHA
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