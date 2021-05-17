Aliağa Belediye meclisi bugün toplanıyor - Son Dakika

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 6 ve 8 Nisan 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ile Komisyondan Gelen Raporlar meclis üyelerince oylanacak. Mayıs ayı olağan meclisinde; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, imar planı değişiklikleri, kiralama, Helvacı eski belediye binasının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na tahsisi gibi hususlar meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.