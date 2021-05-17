Aliağa Belediye meclisi bugün toplanıyor - Son Dakika

Aliağa Belediye meclisi bugün toplanıyor
17.05.2021 11:00
Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün saat 18.00'de yapılacak. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 14 madde yer alacak.
Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 6 ve 8 Nisan 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ile Komisyondan Gelen Raporlar meclis üyelerince oylanacak. Mayıs ayı olağan meclisinde; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, imar planı değişiklikleri, kiralama, Helvacı eski belediye binasının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na tahsisi gibi hususlar meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.
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