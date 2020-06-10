Aliağa Belediye Meclisi iki aylık aradan sonra yeniden toplandı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki aydır toplanmayan Aliağa Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısıyla çalışmalarına yeniden başladı.



Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanan belediye meclisi üyeleri, salona ateş ölçümü yapılarak giriş yaptı. Maskeli ve sosyal mesafe düzenine uygun şekilde salona yerleşti. Başkan Serkan Acar, "Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte meclis toplantılarımız devam edecek. Aliağamız bildiğiniz gibi bir sanayi şehri olarak, bir liman şehri olarak riskli bölgelerden bir tanesiydi ama Allah'a hamd olsun bir ölüm vakası yaşamadan süreci bu noktaya getirdik. İnşallah hep birlikte bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Sağlıkla, sıhhatle olağan koşullara kavuşuruz. Bu pandemi süresi boyunca başta kaymakamlığımız ve onun bünyesinde tüm kamu kurumlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Yine bu süre zarfında gerek siyasi parti temsilcilerimiz gerekse sivil toplum kuruluşlarımız örnek bir birlik ve beraberlik gösterdi. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Yine belediye personelimiz büyük bir gayret ve özveri gösterdi onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de Aliağa halkına yapıyorum. Allah'a şükür Aliağa olarak bu süreci güzel bir biçimde birlikte yönettik. İnşallah böyle bir salgınla, felaketlerle bir daha karşılaşmayalım. Sağlıkla sıhhatle bu süreci atlatalım." dedi.



Başkan Serkan Acar'ın konuşmasının ardından 3 Mart tarihli meclis tutanağı oy birliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait olan taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işletmelerden faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira tahakkuklarının ilgili mevzuat çerçevesinde iptal edilerek tahsil edilmemesi hususu görüşüldü. Bu taşınmazlarda kiracı olarak bulunan vatandaşlardan Mart, Nisan ve Mayıs aylarının kirasının alınmaması konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Öne çıkan bir değer madde ise, "Belediyece yatırım harcamalarının karşılanması ve Covid 19 ile mücadele kapsamında kullanılması için İller Bankasından 15 bin 175 milyon 275 TL nakit kredi kullanılması ve Başkan Serkan Acar'a her türlü işlemi yapmak üzere yetki verilmesi konusu oldu. İlgili madde meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bununla ilgili açıklamada bulunan Başkan Serkan Acar, "Covid 19 süresince belediyelerin gelir kaybından dolayı gerek İller Bankası payından gerek ruhsat harçları payından yaşanan gelir kaybından dolayı hükümetimiz böyle bir krediyi öngördü. Bu kredinin kullanış amacı belediyenin giderleriyle ilgili doğal olarak. Yani bu kredi belediye giderleri için kullanılacak. Belediye giderlerinin içerisinde maske de olur, gıda da olur, yol da olur. Kredinin bir şartı yok. Doğal olarak kredi belediye giderleri için kullanılacak. Düşük faizli ve belli bir süre ödemesiz bir kredi olacak. Hükümet tarafından belediyelere böyle bir hak verildi" ifadelerine yer verdi.



Toplantının devamında, İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna ek olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonları kuruldu. Bu komisyonların 5'er kişiden oluşması ve görev sürelerinin Nisan 2021'e kadar olmasına karar verildi.



Meclis gündeminde görüşülen, Aliağa Askerlik Şubesinin talebine istinaden Siteler Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda yapımı devam eden belediye ek hizmet binasının zemin katında 3 oda 1 arşiv odasının Aliağa Askerlik Şubesi olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle tahsis edilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.



Ayrıca, Aigai antik kenti ile ilgili olarak Aliağa Belediyesi ile Manisa Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Mülkiyeti belediyeye ait 803 metrekare taşınmazın üzerine mevcut yapılar, 748 metrekare taşınmazın üzerine mevcut yapılar, 512 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmazların ayni sermaye olarak Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi'ne devredilmesi için Belediye Başkanı Serkan Acar'a Ticaret Mahkemesine değer tespiti yapmak üzere TTK'nın 343. Maddesi kapsamında yetki verilmesi ve mahkemece belirlenecek bedel üzerinden ayni sermaye olarak devir işlemlerini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi maddesi dikkat çeken bir diğer madde oldu. İlgili madde CHP ve İYİ Partili meclis üyesi Sedat Sarı'nın ret oyu kullanmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Meclisinin 5 Kasım 2019 tarihi ile Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş.'ye ve Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.'ye nakit borçlanma yetkisi verilmişti. Borçlanma yetkisi verilen meclis kararına 'belediye ve bağlı kuruluşlarının finansmanı için belediye gelirlerinin temin ve temlik verilmesi" ibaresinin ilave edilmesi gerektiği hususu meclis üyelerince görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Daha sonra gizli oylama ile encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Üyeliklere Hilal Sadıkoğlu, Berkay Aktaş encümen üyeliğine seçildi. Aliağa Gençlik Merkezi içerisinde bulunan spor kompleksinden Aliağa'da ikamet eden 15 – 23 yaş aralığındaki dar gelirli gençlerin ücretsiz faydalanmalarına ilişkin talebe ait Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. - İZMİR