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Aliağa Belediye Meclisi ikinci birleşim için toplanıyor

33 dakika önce

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisinin ikinci birleşimi cuma günü gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediye Meclisi ikinci birleşim için toplanıyor, System.String[]

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisinin ikinci birleşimi cuma günü gerçekleştirilecek.


Meclis toplantı salonunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak olan ikinci birleşim saat 18.00'de başlayacak. Ekim ayı ikinci birleşimi üç gündem maddesi ile toplanacak. Birinci birleşimde oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı meclis üyelerinin görüşüne sunularak oylanacak. Ayrıca 1 Ekim Salı günü yapılan ilk birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Aliağa'da yaşayan engelli vatandaşların topluma kazandırılması, menfaatlerinin en yüksek düzeyde tutulması, sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile protokol yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri kapsamında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunu içeren madde de meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
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