Aliağa Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum 6 - 8 Nisan 2021 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ve Başkanlıktan Gelen Önergeler ile Komisyondan Gelen Raporların meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla başladı.

Mayıs ayı olağan meclisinde; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, imar planı değişiklikleri, kiralama, Helvacı eski belediye binasının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na tahsisi gibi hususlar meclis üyelerince tek tek oylandı.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER KOMİSYONLARA GÖNDERİLDİ

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında yer alan; 2-4 ve 5. Madde İmar Komisyonuna, 1-3 ve 7.Madde İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna, 6. Madde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyondan Gelen Raporlar ise komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDEN FİLİSTİN HALKINA DESTEK, İSRAİL'E KINAMA

Maddelerin oylanmasının ardından söz alan grup sözcüleri Filistin'e destek, İsrail'in saldırılarına ise kınama mesajları verdi. Grup sözcülerinin ardından konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa Belediye Meclisi bir ve diri olarak, tüm Türk Milleti gibi, İsraili saldırılarından dolayı kınıyor, Filistin halkının yanında olduğunu ifade etmektedir" dedi.

İKİNCİ BİRLEŞİM 21 MAYIS CUMA GÜNÜ

Mayıs meclisi olağan toplantısı oturuma katılmayan meclis üyesi Kerim Yürür'ün mazeretinin oylanması ve komisyona havale edilen maddelerin görüşülmesi amacıyla ikinci birleşimin 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 15.00'te yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.