Aliağa Belediye Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi mart ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı.

Aliağa Belediyesi mart ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı. Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 39 madde tek tek oylandı.



Meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan Aliağa Belediyesi meclis toplantısı, ilk olarak başkanlıktan gelen önergeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Meclis üyelerinin görüşülen sunulan 19. madde İmar Komisyonuna, 20. madde ise İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından Komisyondan gelen raporların oylanmasına geçildi. Raporlarda yer alan 19 maddenin, komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile kabul edildi.



Mart ayı olağan meclisi meclis görüşmelerine katılmayan Mehmet Yeşil'in mazeretinin kabul edilmesi ile sona erdi. - İZMİR

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