Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediye Zabıtası'ndan bayram öncesi marketlere denetim
Son Dakika Güncel Haber

Aliağa Belediye Zabıtası'ndan bayram öncesi marketlere denetim

1 saat önce

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Aliağa Belediye Zabıtası'ndan bayram öncesi marketlere denetim, System.String[]
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayı süresince fırın denetimlerini üst düzeye çıkartan zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde de marketlere yapılan denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, bayram süresince fırın, market ve gıda üretimi yapan işletmelere yapacağı denetimlere devam edecek.

Bayram süresince görev başında olacaklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde hijyen konusuna büyük önem veriyoruz. Ruhsatsız imalathaneleri mühürleyerek yasal işlem yapacağız" dedi.

Market denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Acar, "Raf fiyatları ile kasadaki fiyatların aynı olması, ürün ambalajlarının sağlam olması ve son kullanma tarihlerinin uygunluğu, kasap ve manav reyonlarındaki ürünlerin tazeliği, hal çıkış fiyatları ve satış fiyatları arasında fahiş fiyat artışı olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve genel temizlik konularında denetimler yapıyoruz. Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz" dedi.

Acar ayrıca, halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri, güvenli alış veriş yapabilmeleri ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri maksadıyla 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Aliağa Belediyesi, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediye Zabıtası'ndan bayram öncesi marketlere denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]