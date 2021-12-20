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Aliağa Belediyesi 17. Kitabı yayınlandı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi 17. Kitabı yayınlandı

20.12.2021 17:02
Aliağa Belediyesi 17. Kitabı yayınlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Kuş Cenneti'nin doğal yaşamı ve kuş zenginliği Aliağa Belediyesi tarafından yayınlanan "Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası" adlı kitapla gözler önüne serildi.

Aliağa Belediyesi tarafından ilçenin zengin doğal varlığını ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla hazırlanan kitap, Aliağa Kuş Cenneti, Güzelhisar deltası ve çevresinde görülen 208 kuş türü hakkında tanıtıcı bilgiler içeriyor.

Uzman Biyolog Nigar Albay Mutlu danışmanlığında, Kuş Gözlemcisi ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Berat Akkaş tarafından hazırlanan ve Aliağa Kent Kitaplığının 17. Kitabı olarak yayınlanan çalışma, sanayinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgedeki yaban ve doğal hayatın zenginliğini de ortaya koyuyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Çevre koruma, Doğa ve kültürel miras koruma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen "Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası" adlı kitap ile sanayi yoğunluklu bir kentte yaban hayatının korunması, çocukların ve gençlerin doğa farkındalığına yönlendirilmesi ve doğal zenginliklerin korunması hedefleniyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS: ALİAĞA KUŞ CENNETİ

"Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası" kitabının birinci bölümü, bölgenin tarihi,coğrafi ve ekonomik özelliklerini geçmişten günümüze inceliyor. "İnsanlık tarihinde tuz ve tuzlalar" başlıklı bölümde, kuş cennetinin geçmişteki tuzla olarak işletilmesi Osmanlı arşivlerinden belgelerle anlatılıyor. Güzelhisar Memlehası ya da Aliağa Çiftliği Memlehası adıyla bilinen tuzla ve çevresine ilişkin 1880'li yıllara ait harita ve belgeler de kitapta yer alıyor.

140 KUŞ TÜRÜ VE 68 RASTLANTISAL OLMAK ÜZERE TOPLAM 208 KUŞ TÜRÜ

Aliağa'da tarihi bir tuzla olan Aliağa Kuş Cenneti'nde yılın farklı dönemlerinde gözlemlenen 140 kuş türü ve 68 rastlantısal tür olmak üzere toplam 208 kuş türü kuş cenneti ve Güzelhisar deltası'nın doğal zenginliğini ortaya koyuyor.

İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Kuş Cenneti'nin tuzla olduğu dönemler tarihi belgeler ve kaynaklarla kitapta yerini alıyor. İkinci bölümde ise Kuş Cenneti ve çevresinde gözlemlenen 140 kuş türü fotoğrafları ve belirleyici özellikleriyle tanıtılıyor. Kitap, Aliağa ve çevresinde yaşayan ya da göçle gelen kuş türlerini kayıt altına alan ilk kapsamlı kaynak olma özelliği de taşıyor.

BAŞKAN SERKAN ACAR; "ALİAĞAMIZDA HEM SANAYİ, HEM TARİH, HEM DOĞA VE TURİZM VAR"

Kitabın sunuşunda görüşlerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bu kıymetli kitap; Aliağa'nın doğal varlıklarını, kuşların yaşam alanlarını, kuş türlerini fark edip, onları korumamızı ve yarınlara ulaştırmamızı hedefliyor. Aliağamız bir sanayi şehri olmasının yanında çok zengin tarih, kültür ve doğal zenginliklere sahip. Aliağa'da hem sanayi, hem tarih, hem doğa ve turizm var. Yayınlanan bu eser, Aliağamıza değer katan doğal zenginliklerimizi gözler önüne serip, çevre duyarlılığımızın, tüm canlıları ve ekosistemi koruma irademizin bir ürünü olarak sizlere ulaşıyor. Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası yayınımızın Aliağamıza, öğrencilerimize ve tüm okurlarımıza yararlı olmasını dilerim." Dedi.

YAZAR BERAT AKTAŞ, "ÇOK DEĞERLİ BİR ENVANTER OLUŞTURULDU"

Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar deltası kitabı editörü Berat Akkaş, 1 yıl süren çalışmaların sonucunda çok değerli bir yayının ortaya çıktığını kaydetti. Aktaş, Kitabımız, Aliağa'nın doğal yaşamını envanter altına alma çalışmasına önemli bir katkı sağlayacak. Biyoçeşitlilik bakımından ülkemizde önemli değere sahip olan Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti korunup geleceğe taşınması gereken önemli bir doğal varlığımız." Dedi.

Aktaş, "Böyle bir çevre ve doğayı koruma odaklı projenin önemini bilen, projeye destek veren, kültürel, doğal mirasın geleceğe aktarılmasında öncü bir görev üstlenen Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar'a teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla çok değerli bir envanter oluşturuldu. Çocuklarımıza, gençlerimize çevremizdeki yaban hayatı ve doğal zenginlikleri göstermek için güzel bir çalışma gerçekleştirildi." Dedi.

TÜM YÖNLERİYLE BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KUŞ TÜRLERİ

Kuş Anatomisi, Kuşların dünya çapında tür yok olma risklerini belirten IUCN Kırmızı Listesi, Kuş Göçü, Kuş Gözlemciliği, Kuş Fotoğrafçılığı gibi bölümlerin olduğu kitapta 140 kuş türü sınıflara ayrılarak tanıtılıyor. Kazsılar, Çobanaldatanlar, Güvercinler, Yelveler ve Turnalar, Batağanlar, Yağmurkuşları, Leyleksiler, Sümsükkuşları, Pelikansılar, Gündüz yırtıcıları, Baykuşlar, Boynuzgagalar, Gökkuzgunlar, Ağaçkakansılar, Doğanlar, Ötücü Kuşlar, Flamingolar gruplarında yer alan toplam 140 kuş türü özellikleri, bilimsel adı, kanat açıklığı, Boy ve ağırlığı, Yaşam alanları, Beslenme ve Görüldüğü dönemleriyle birlikte tanıtılıyor.

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Albay, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi 17. Kitabı yayınlandı - Son Dakika


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